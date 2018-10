K. Bachta nowym wiceprezesem Alior Banku

Nowy wiceprezes Alior Banku Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, który odpowiadał za nadzór biznesowy nad segmentem bankowym w Grupie PZU oraz transakcje fuzji i przejęć, w tym za projekt nabycia akcji Banku Pekao SA. Bezpośrednio przed nominacją na członka zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU.

Jako współtwórca strategii „Nowe PZU” koordynował prace nad jej przygotowaniem i operacjonalizacją. Zajmował się wówczas m.in. monitorowaniem wyników finansowych oraz pozycji rynkowej banków. Odpowiadał za przygotowanie operacyjne do przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao, w tym wdrożenie mechanizmów zarządzania korporacyjnego oraz wymiany informacji dla celów zarządczych i rachunkowych, jak również zarządzanie ryzykiem. Nadzorował także sporządzanie szczegółowego planu realizacji synergii ze współpracy z Bankiem Pekao, a następnie kierował projektem wdrożenia synergii w zakresie bancassurance, assurbanking (pozyskiwania klientów dla Banku przez PZU) oraz procesem redukcji kosztów.

W imieniu rady nadzorczej dziękuję pani prezes Katarzynie Sułkowskiej za jej ogromny wkład w budowanie pozycji rynkowej Alior Banku. Zdecydowaliśmy się powołać na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Krzysztofa Bachtę, doświadczonego managera z branży finansowej. Wybór ten należy traktować jako wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności głównego akcjonariusza za przyszłość Alior Banku. Rada nadzorcza dołoży wszelkich starań, by zmiana ta wpłynęła pozytywnie na realizację długoterminowej strategii i – w perspektywie – wzrost wartości dla akcjonariuszy – powiedział Tomasz Kulik, przewodniczący rady nadzorczej Alior Banku.

Alior Bank jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Miałem okazję współpracować z Alior Bankiem i zawsze spotykałem ludzi zaangażowanych, bezpośrednich i nastawionych na osiąganie wyników. Do tego bardzo kreatywnych i szukających nowych rozwiązań. Dołączenie do zespołu Banku jest dla mnie dużym wyróżnieniem i zaszczytem – powiedział wiceprezes Krzysztof Bachta. – Alior Bank ma bardzo dobrą strategię z ambitnymi celami oraz wychodzącą naprzeciw trendom w sektorze. W najbliższym czasie będę chciał szczegółowo zapoznać się z wyzwaniami związanymi z jej wdrożeniem. Z mojego doświadczenia wiem, że najtrudniejsze jest przekładanie haseł strategii na konkretne inicjatywy oraz rezultaty biznesowe. Uważam, że założenia strategii „Cyfrowego buntownika” zostały dobrze podsumowane w tych dwóch słowach. Moim zadaniem będzie dbanie o to, żeby decyzje i działania podejmowane w banku sukcesywnie ją realizowały - dodał.