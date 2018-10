Emirates rekrutuje Polaków

Jesteś szczupły, nie masz tatuaży, sięgniesz na wysokość 212 cm i znasz angielski? Masz szansę na pracę u przewoźnika lotniczego Emirates, który właśnie rozpoczyna rekrutację w Polsce - czytamy w portalu money.pl

Spotkania rekrutacyjne Emirates odbędą się jeszcze w październiku w Krakowie i Warszawie. Poszukiwani są nowi członkowie załóg: i kobiety, i mężczyźni.

Średnia pensja załoganta jednego z największych przewoźników lotniczych na świecie to prawie 10 tys. zł. To nie wszystko co oferuje pracodawca: zapewnia również zakwaterowanie w hotelu w Dubaju o wysokim standardzie, dojazd do pracy, ubezpieczenie, opiekę lekarską i stomatologiczną oraz zniżki w centrach handlowych i rekreacyjnych w Dubaju. Do tego oczywiście atrakcyjne ulgi na bilety Emirates.

Pracownicy linii lotniczych reprezentują ponad 140 narodowości. Wśród nich już dzisiaj w Emirates pracuje 160 Polaków.

AR/money