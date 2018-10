Do 2 stycznia URE wyjaśni co stało się na giełdzie energii

Postępowanie Urzędu Regulacji Energetyki ws. skoków cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii powinno zakończyć się 2 stycznia 2019 roku – podało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

(…) Planowanym terminem zakończenia prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest 2 stycznia 2019 r. - napisał resort.

Prezes URE upoważnił właściwych w przedmiotowym zakresie pracowników Urzędu Regulacji Energetyki do przeprowadzenia w terminie od 2 lipca 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. postępowania wyjaśniającego w sprawie manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku (…) w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 57a ustawy - Prawo energetyczne - dodano.