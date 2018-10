300 mld zł wydano w Polsce na środowisko

300 mld zł to wartość inwestycji prośrodowiskowych, które powstały w Polsce w ciągu blisko 30 lat i były finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i wojewódzkie fundusze - podkreślił w piątek w Siedlcach wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez prawie 30 lat zrealizował prośrodowiskowe inwestycje na kwotę 150 mld zł. Dodając do tego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, to co najmniej się podwaja. To 300 mld zł, które zostały wdrożone w działania związane ze środowiskiem - powiedział wiceszef NFOŚiGW na IV Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach.