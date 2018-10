PKO BP zdobył nagrodę "The Best of The Best"

Bank po raz 6 zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Raport roczny za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego zostały najwyżej ocenione w konkursie.

PKO Bank Polski jest rekordzistą konkursu The Best Annual Report prowadzonego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W tym roku bankowy raport roczny zdobył najwięcej, bo aż 91,13 punktów na 100 możliwych i po raz 6. bank zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oczekujących wiarygodnych informacji.

Od kilku lat nieprzerwalnie, bank honorowany jest nagrodą specjalną „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report, a jego raporty roczne uchodzą za przykład modelowego raportowania i wzorowej komunikacji z rynkiem. Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2017 w punktacji ogólnej osiągnął 91,13 pkt na 100 pkt. Ponadto sprawozdanie finansowe banku uzyskało 39,45 punktów na 40 – najwięcej w całym konkursie. Sprawozdanie z działalności oraz raport on-line utrzymały wysokie noty z roku ubiegłego.

Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził konkurs The Best Annual Report już po raz trzynasty. Zespoły ekspertów oceniają sprawozdania finansowe firm, opinie biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz internetowy raport roczny.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł.