GetBack: Prokuratura chce pomóc w sprawach cywilnych

Na przyszły tydzień zaplanowano członków Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack z prokuratorami - poinformował prezes tego stowarzyszenia Artiom Bujan. Mają być omawiane kwestie włączenia się prokuratury do spraw cywilnych przeciw bankowi, który oferował obligacje GetBack.

Wkrótce odbędzie się spotkanie z zespołem prokuratorskim, również z zespołem od prawa cywilnego . To spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień, mają w nim brać udział też przedstawiciele KPRM” - powiedział Bujan po spotkaniu członków stowarzyszenia z przedstawicielami KPRM. Wyjaśnił, że podczas spotkania w przyszłym tygodniu ma być omawiana kwestia włączenia się prokuratury do spraw cywilnych przeciw bankowi, który oferował obligacje GetBack.

Bujan wyjaśnił, że piątkowe spotkanie dotyczyło „zmobilizowania Prokuratury Krajowej, aby zastosowała art. 7 kodeksu postępowania cywilnego i zaczęła wnosić w postępowaniu cywilnym pozwy do sądu mając już zgromadzony materiał, aby obywatele mogli odzyskać w całości środki finansowe utracone w placówce jednego z banków”.

Wyjaśnił, że przedstawicielom KPRM przekazano także inne postulaty, o których informowano przed spotkaniem. Chodzi o „przyspieszenie wszelkiego rodzaju postępowań oraz wszczęcie nowych postępowań sankcyjno-administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego względem tych podmiotów, które wciągały obywateli w GetBack”.

Wyjaśnił, że w skali kraju straty poniesione przez obligatariuszy-osoby fizyczne poszkodowane w aferze GetBack szacowane są na ponad 2 mld zł.

Oficjalnie sprawa dotyczy powyżej 9 tys. osób fizycznych, a my podejrzewamy, że jest mniej. Do dnia dzisiejszego żaden resort nie pochylił się nad tym, aby ustalić faktyczną liczbę pokrzywdzonych. Nie zrobiono nic, żeby powiadomić obywateli o ich prawach i obowiązkach w związku z tym, że stracili pieniądze; do jakiego urzędu iść, do której prokuratury się zwrócić. Takich działań niestety jeszcze nie było - ocenił.