Ukraina i MFW ustalają nowy program finansowania

Ukraina i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wstępnie uzgodniły nowy program finansowania stand-by, który zastąpi program rozszerzonego finansowania zatwierdzony w 2015 i wygasający w 2019 roku

Program ma trwać 14 miesięcy, a jego wartość to 2,8 mld SDR, czyli równowartość 3,9 mld USD. Ma być on podstawą polityki gospodarczej władz ukraińskich w 2019 roku.

Program powinien zostać zaakceptowany przez kierownictwo MFW i zatwierdzony przez jego radę dyrektorów. Jej spotkanie oczekiwane jest po zatwierdzeniu przez parlament w Kijowie budżetu na przyszły rok m.in. z wliczeniem podwyżek cen gazu dla odbiorców indywidualnych.

Informacja o nowym programie została opublikowana po informacji, że rząd Ukrainy zgodził się na podwyżkę od 1 listopada o 23,5 proc. ceny gazu dostarczanego dla odbiorców indywidualnych.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że MFW chciał podniesienia cen gazu o 30-60 proc., podczas gdy rząd w Kijowie uważał, iż jest to nieuzasadnione. W 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne.

Ceny gazu od 1 listopada wzrosną jedynie o 23,5 proc, a nie o 60 proc. To jest to, do czego udało nam się dojść podczas tych rozmów - powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po piątkowym posiedzeniu rady ministrów.