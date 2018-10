Pierwszy polski geopolityczny think tank w Waszyngtonie

Strategicznym celem działalności The Warsaw Institute Foundation, pierwszego polskiego geopolitycznego think tanku w Waszyngtonie, jest wspieranie polskich interesów w Stanach Zjednoczonych – wyjaśnia Marcin Gawęda, prezes think tanku, będącego zarazem amerykańską fundacją.

The Warsaw Institute Foundation założony został w czerwcu 2018 r. w stanie Virginia. To bliźniacza organizacja działającej w Polsce Fundacji Warsaw Institute. Jej eksperci spotykają się z amerykańskimi instytucjami, przedstawiając im polski punkt widzenia na geopolitykę, ład międzynarodowy, politykę historyczną, bezpieczeństwo energetyczne i militarne oraz stosunek Polski do Rosji Władimira Putina.

Działania The Warsaw Institute Foundation ukierunkowane są także na budowę konsensusu wokół relacji politycznych, kulturowych i gospodarczych Polski z USA – mówi prezes Gawęda.

Bernard Bartnicki, jeden z inicjatorów założenia The Warsaw Institute Foundation, podkreśla, że jako młody Polak i Amerykanin widzi potrzebę stworzenia i rozwijania silnej organizacji, która wzbogaci relacje między USA a Polską.

Żywię przekonanie, że nasz oddział w Waszyngtonie odegra ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o geopolitycznych uwarunkowaniach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - podkreśla.

Z kolei Bart Bagniewski z The Warsaw Institute Foundation zwraca uwagę na potrzebę pogłębiania relacji polsko–amerykańskich:

Kluczowa pozostaje partnerska komunikacja z administracją amerykańską, która prowadzi politykę zgodną z interesami Stanów Zjednoczonych i to bez względu na aktualne rządy lub uwarunkowania polityczne panujące w Polsce – mówi.

The Warsaw Institute Foundation współpracuje z Fundacją Warsaw Institute z Warszawy. Przykładem kooperacji między polskim a amerykańskim think tankiem jest promocja w Stanach wydawanego w Polsce anglojęzycznego kwartalnika „The Warsaw Institute Review”, który trafia też do ponad 1300 najważniejszych ośrodków badawczych, analitycznych i eksperckich na całym świecie.

Eksperci, tworzący później The Warsaw Institute Foundation, uczestniczyli m.in. w - organizowanej w marcu 2018 r. przez The Heritage Foundation i polską Fundację Warsaw Institute - międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie, poświęconej polskiej geopolitycznej inicjatywie Trójmorza. Udział w niej brał także Szef Gabinetu Prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski. Przedstawiciele The Warsaw Institute Foundation towarzyszyli również wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w USA we wrześniu 2018 r. oraz uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Fundację Jamestown, dotyczącej m.in polskiego projektu budowy gazociągu Baltic Pipe, na której gościł Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Piotr Naimski.

Informacje o działaniach think tanku The Warsaw Institute Foundation dostępne są na stronie internetowej: www.warsaw.institute oraz w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter

