Zaraz przekroczymy 100 mln ton przeładunków

Wydaje się, że bariera 100 mln ton przeładunków zostanie przekroczona w tym roku. To ogromne wyzwanie i szansa dla rozwojów portów - powiedział w sobotę w Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W stolicy Pomorza Zachodniego zebrał się VI Konwent Morski.

Uczestnicy konwentu w Szczecinie za jego temat obrali perspektywy bałtyckiego rynku przewozów promowych, budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz budowę toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

W liście do zebranych na konwencie ekspertów, prezydent RP Andrzej Duda wskazał na znaczenie gospodarki morskiej sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Dziś gospodarka morska także jest dziedziną, w którą warto i trzeba inwestować. Rybołówstwo i transport morski, sport i turystyka, odnawialne źródła energii i przemysł stoczniowy to sfery, które morzu zawdzięczają swój szczególny rozwój. Polska ma w tym względzie znakomite położenie - napisał Andrzej Duda w liście odczytanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchę.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, w którym prezes Rady Ministrów wskazywał, że istotne jest tworzenie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „odpowiednich warunków do rozwoju polskich stoczni”. Premier zwrócił też uwagę na podjęty przez uczestników konwentu temat budowy drogi wodnej przez Zalew Wiślany.

Realizacja tej inwestycji zapewni między innymi swobodny dostęp do portów Zalewu Wiślanego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa - napisał Mateusz Morawiecki.

Dodał, że „strategiczny charakter dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa” ma też modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Ocenił, że jest ona „niezbędna dla rozwoju morskich portów wybrzeża zachodniego”.

List do ekspertów skierował też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który napisał, że „na odrodzenie gospodarki morskiej czeka nie tylko wybrzeże, ale i cała Polska”.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas otwarcia konwentu odniósł się do rosnącej liczby przeładunków w polskich portach.

Wydaje się, że bariera 100 mln ton (przeładunków - PAP) zostanie przekroczona w tym roku i to jest ogromne wyzwanie i szansa dla rozwojów portów. Widzimy - te strumienie ładunków przesuwają się w naszą stronę. Najwyższy czas, abyśmy to po prostu wykorzystali - powiedział Gróbarczyk.

Minister podkreślił, że znaczenie konwentu polega m.in. na spotkaniu z przedstawicielami branży morskiej, w tym z armatorami.

Ważne jest też to, aby stworzyć pełną symbiozę pomiędzy całą branżą - tutaj na przykład pomiędzy funkcjonowaniem portu a funkcjonowaniem armatorów, bo przecież wszyscy znajdują się pod jednym ministerstwem, mają te same cele i realizują te same zadania - powiedział Gróbarczyk.