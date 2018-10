Grupa Energa sadzi las

Ponad rok po wichurach, które spustoszyły województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, wciąż można dostrzec ogromne straty, zwłaszcza w zasobach leśnych. Grupa Energa włączyła się we wspólną akcję gdańskich leśników i harcerzy Chorągwi Gdańskiej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wraz z harcerzami ZHP Chorągwi Gdańskiej posadziła las na terenie nadleśnictwa Lipusz, w leśnictwie Kłodno. W ogólnospołeczną akcję sadzenia lasów na zniszczonych przez nawałnicę terenach leśnych zaangażował się pomorski gigant energetyczny.

Grupa Energa od lat włącza się w inicjatywy propagujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Każdego roku spółka przeznacza ok. 1,3 mld. zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną, której budowa i modernizacja pozwala na przyłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci. Firma posiada już ponad 30% wytwarzanej energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. To największy udział procentowy wśród polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE.

Udział w wydarzeniu Sadzenia Lasów dla Niepodległej przypomina nam o ubiegłorocznych wichurach, które siały spustoszenie na Pomorzu. Wspólnie z Lasami Państwowymi i harcerzami posadziliśmy nowe drzewa na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Lipusz, czyli najbardziej zniszczonym obszarze. Mamy świadomość jaki wpływ Grupa Energa wywiera na otoczenie, dlatego chętnie angażujemy się w inicjatywy takie jak ta. Cieszy nas, że możemy przyczynić się do odbudowy zniszczonych drzewostanów, a co za tym idzie poprawy stanu środowiska naturalnego – mówi Andrzej Dunajski, Dyrektor Biura Prasowego Energa SA. Ten młody las, który już wkrótce stanie się fabryką tlenu, ochroni nas przed szkodliwymi następstwami przemysłu. Będzie schronieniem dla wielu gatunków zwierząt i wyjątkowym miejscem wypoczynku dla okolicznej ludności oraz turystów – mówi Krzysztof Kurt, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. Jestem przekonany, że ta inicjatywa mająca na celu ochronę środowiska naturalnego i dbanie o czystość powietrza, którym oddychamy jest działaniem nie tylko dla dobra naszego, ale także dla przyszłych pokoleń – dodaje.

Inicjatywa Sadzimy Las dla Niepodległej, której celem jest odbudowa zniszczonych drzewostanów, poza wpływem na środowisko, ma również znaczenie symboliczne. Odtworzenie lasu nawiązuje do obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie Patronatem Narodowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Drzewa sadzimy w tak, aby powstało widoczne z lotu ptaka godło naszego Państwa. Wizerunek orła będzie miał szerokość ok. 310 m! To godne upamiętnienie rozpoczęcia procesu odbudowy naszej państwowości – mówi Jerzy Krefft, rzecznik Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Ponad 1000 harcerzy i harcerek z całej Chorągwi Gdańskiej ZHP (czyli terenu woj. pomorskiego) weźmie udział w tym wydarzeniu. Naszym głównym zadaniem jest służba - na rzecz lokalnych społeczności i regionu. Ten przykład - sadzenie lasu na terenach powichurowych wpisuje się w naszą codzienną działalność harcerską - dodaje hm. Artur Glebko, komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Żywy pomnik powstanie zgodnie z zasadami sztuki leśnej. Dzięki odpowiedniemu doborowi gatunków drzew do warunków siedliskowych tego miejsca. Posadziliśmy brzozy w otoczeniu sosen.

