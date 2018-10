Zimno jak w grudniu w Moskwie bez czapki

Szwedzkie kluby hokejowe używają specjalnego sprzętu dla ograniczenia negatywnych efektów wstrząsu mózgu. Jest to rodzaj nakrycia głowy zakładanego zaraz po jej urazie, które w przeciągu 20 minut obniża temperaturę mózgu o trzy stopnie.

„Polarna czapka” ściśle przylega do głowy i szyi chłodząc je w szybkim tempie. Od wewnętrznej strony posiada warstwę materiału na bazie silikonu, który zawiera płyn chłodzący. Zewnętrzna warstwa to materiał izolujący na bazie neoprenu dla utrzymania temperatury. Czapka zakładana jest w 5-10 minut po urazie i postawieniu diagnozy, a zawodnik nosi ją przez 30-60 minut.

Po przeprowadzeniu testów medycznych u wszystkich 350 zawodników SHL wprowadziliśmy ten sprzęt przed dwoma laty na zasadzie testu, lecz używa go już dziewięć z 14 klubów najwyższej ligi SHL oraz trzy 1. ligi. Naszym celem jest, aby jak najszybciej zaczęły go stosować go wszystkie kluby hokejowe w Szwecji - powiedział wiceprezes SHL Johan Hemlin na łamach dziennika „Expressen”.