Moskwa odpowie "środkami wojskowo-technicznymi"

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow powiedział w niedzielę, że Moskwa jest gotowa odpowiedzieć - w tym środkami wojskowo-technicznymi - na wycofanie się USA z układu INF. Zarzuty o naruszenie przez Rosję tego układu wiceszef dyplomacji określił jako bezpodstawne.

Riabkow powiedział, że jeśli strona amerykańska będzie nadal „w trybie jednostronnym wycofywać się z różnego rodzaju porozumień i mechanizmów”, to Rosja będzie zmuszona do podejmowania kroków w odpowiedzi, „w tym o charakterze wojskowo-technicznym”. Dodał przy tym, że Rosja nie chciałaby, aby do tego doszło.

Wiceszef MSZ odrzucił oskarżenia wobec Moskwy o naruszanie układu.

Strona rosyjska mówiła niejednokrotnie, że Amerykanie nie mają żadnych podstaw do twierdzeń, jakoby Rosja naruszała to porozumienie”- oświadczył.

Zarzuty pod adresem Rosji określił jako „wymyślone”.

Rosja liczy, że otrzyma wyjaśnienia na temat dalszych kroków USA od doradcy prezydenta Donalda Trumpa Johna Boltona, który przybędzie do Moskwy w niedzielę - dodał Riabkow. Jak poinformował, w poniedziałek odbędą się rozmowy Boltona z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Trump, wskazując na naruszanie INF przez Moskwę, zapowiedział wycofanie swojego państwa z tego układu.

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM) podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie. Traktat przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.

AR/PAP