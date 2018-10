PiS zwycięża z wynikiem 32.3 proc. (Relacja)

Relacja z wyników wyborów samorządowych za portalem wPolityce.pl i Telewizją wPolsce.pl! Znamy już pierwsze wstępne wyniki exit poll! Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe 2018! To najlepszy wyniki w tych wyborach w historii tej partii!

Zwyciężamy po raz czwarty w wynikiem, który dobrze wróży, jeżeli chodzi o przyszłość! Ale przypominam, cztery lata temu powiedziałem, że to wynik sondaży. Później było jak wiecie. Musimy zachować spokój, ale jeśli to będzie potwierdzone, to będziemy mogli starać się o władzę w wielu miejscach i będziemy musieli bardzo cieżko pracować podczas kolejnego roku! — mówił Jarosław Kaczyński.