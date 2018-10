Wielka Brytania stawia się Chinom

Wielka Brytania będzie egzekwowała prawo do swobody żeglugi na Morzu Południowochińskim pomimo niedawnych chińskich oskarżeń o prowokację - zapewnił dowódca brytyjskiej marynarki wojennej, admirał Philip Jones.

W wywiadzie dla „Financial Timesa”, opublikowanym na stronie internetowej tego dziennika, admirał dodał, że Wielka Brytania miała obowiązek fizycznego pokazania wsparcia dla sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku i zareagowania na próby lekceważenia przez Chiny międzynarodowej konwencji o prawie morza.

We wrześniu Chiny oskarżyły Wielką Brytanię o naruszanie ich suwerenności, po tym jak brytyjski okręt HMS Albion przepłynął w pobliżu spornych Wysp Paracelskich, które kontrolowane są przez Pekin, ale roszczenia do nich zgłaszają także Wietnam i Tajwan.

Admirał Jones został zapytany, czy nadal będzie wysyłał brytyjskie okręty na sporne wody terytorialne.

Wywiad został przeprowadzony przy okazji zbliżającego się oddania do użytku największego i najdroższego brytyjskiego okrętu, lotniskowca HMS Queen Elizabeth, którego budowa kosztowała 3,1 miliarda funtów. Od początku października okręt przechodzi testy w okolicach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Ale jak pisze „Financial Times”, redukowana w ostatnich latach brytyjska marynarka wojenna staje w obliczu coraz większej presji, mając z jednej strony rosnące zobowiązania na Dalekim Wschodzie - minister obrony Gavin Williamson nakazał, by trzy okręty popłynęły w tym roku w region Azji i Pacyfiku - a z drugiej zwiększającą się aktywność rosyjskich okrętów w pobliżu brytyjskich wód terytorialnych.

W zeszłym roku okręty Royal Navy 33 razy eskortowały jednostki rosyjskie w pobliżu brytyjskich wód terytorialnych. Jak powiedział admirał Jones, rosyjska aktywność nadal rośnie i w tym roku liczba takich przypadków będzie prawdopodobnie taka sama, jeśli nie większa.

Oni prężą muskuły na globalnej scenie. Musimy ciężko pracować, by zrozumieć ich intencje i być w stanie śledzić i podołać temu, co robią. To bardzo istotne wyzwanie dla brytyjskiej obronności - powiedział dowódca Royal Navy.