Samochody osobowe nadal dominują na rynku leasingu

Firmy leasingowe spodziewają się przyspieszenia w swojej działalności, oczekują także nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. W ciągu 3 kwartałów tego roku polska branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o wartości 58,2 mld zł - podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL).

Jak podaje ZPL, dynamika rynku leasingu po trzech kwartałach br. wyniosła +18,7 proc. r/r i nadal samochody, maszyny i urządzenia są najważniejszym obszarem działania polskich leasingodawców.

W omawianym okresie, przedsiębiorcy, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, czyli produktów oferowanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,9 proc. udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT) z 27 proc. udziałem w rynku, a trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 25,6 proc., zajęły środki transportu ciężkiego. Zarówno nieruchomości jak i pozostałe aktywa mają niewielki udział w polskim rynku (obie kategorie - poniżej 1 proc.) - czytamy w komunikacie ZPL.

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony z 45,9 udziałem w rynku. Finansowanie pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wyniosło 26,7 mld zł (przy +22,1 proc. wzroście tego segmentu r/r). Kontrakty odnoszące się wyłącznie do pojazdów osobowych odpowiadają za 22,7 mld zł finansowania, a dynamika w tej części rynku wyniosła po trzech kwartałach br. +24,1 proc. r/r.

W kontekście zmian zapowiedzianych i procedowanych przez rząd w ciągu trzech ostatnich miesięcy, a dotyczących amortyzacji pojazdów osobowych, szczególnie dużą rolę przywiązujemy do analizy tego obszaru działania firm leasingowych. Dynamika leasingu pojazdów osobowych od początku roku pozostaje na wysokim, ponad 20 proc. poziomie. Po I kw. 2018r. wyniosła +24,9 proc, w połowie roku była na poziomie +22,8 proc., podczas gdy dane ZPL po III kw. pokazują wzrost finansowania pojazdów osobowych do +23,9 proc. r/r. Bazując na prognozach przygotowanych w połowie roku, możemy spodziewać się dalszego wzrostu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw. 2018. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów” – mówi, cytowany w komunikacie, Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL.

Jak wynika z komunikatu ZPL wzrośnie i liczba wpływających umów, i wartość nowej produkcji.