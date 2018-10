Ubogi Trzaskowski. Będzie musiał się dorobić

Gdzie tam Trzaskowskiemu do swojej poprzedniczki! Ma tylko dwa miliony złotych majątku. Trzy razy mniej od Gronkiewicz-Waltz - policzył portal money.pl

Trzy ostatnie kadencje Warszawą rządziła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z majątkiem wartym około 6 milionów złotych była jednym z najbogatszych samorządowców w Polsce. Jej następca, a będzie nim jak mówią sondaże Rafał Trzaskowski, ma niewiele ponad dwa miliony złotych.

Co należy do jego majątku? Oszczędności: 165 tys. zł i 7,5 tys. euro (czyli 32 tys. zł). Do tego dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 79 mk warte około 1 mln złotych (kwotę te podał Trzaskowski w oświadczeniu majątkowym). Drugie - 103 mk wycenił na 930 tys. zł. Nowy prezydent Warszawy jeździ 7letnim Volvo XC70 - wartym 50-60 tysięcy.

całość wyliczeń majątku Trzaskowskiego w artykule portalu money.pl

AR/money