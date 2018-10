W 2019 r. deficyt general governement poniżej 2 proc.

Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2 proc. PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa główny analityk agencji S&P Global Ratings na Polskę Frank Gill. Agencja spodziewa się, że Polska dostosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego Sądu Najwyższego, ale nawet, gdyby tak się nie stało - czego S&P nie zakłada - nie oznaczałoby to konieczności zmiany oceny wiarygodności kredytowej Polski.

Prognozujemy, że deficyt wyniesie poniżej 1 proc. PKB, a w przyszłym roku - 1,5 proc. PKB. Spodziewamy się zatem pewnego poluzowania, co po części odzwierciedla bogaty harmonogram wyborczy. Ale po części także nasze przekonanie o lekkim spowolnieniu w światowym handlu Prognozujemy spowolnienie w polskiej gospodarce do 3,5 proc. w przyszłym roku. Ale spodziewamy się, że rząd utrzyma deficyt poniżej 2 proc. PKB. A nawet z deficytem na poziomie 2 proc. PKB byłby w stanie wprowadzić dodatkowe inicjatywy po stronie wydatków bez wpływu na stabilność w zakresie zadłużenia - powiedział Gill w rozmowie z dziennikarzami.

Według przedstawionych 11 października - przy okazji podwyższenia ratingu długoterminowego Polski do A- z BBB+ - agencja podała, że prognozuje deficyt „general government” Polski na poziomie 0,9 proc. PKB w 2018 r., 1,5 proc. PKB w 2019 r. i 2 proc. PKB w 2020 r.

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że według zaktualizowanych danych, deficyt ten wyniósł 1,4 proc. PKB na koniec 2017 r. wobec wcześniej szacowanych 1,7 proc. PKB. Czytaj także: Deficyt general government spadł do 1,4 proc. PKB

Odnosząc się do decyzji o podwyższeniu ratingu, Gill wskazał, że agencja chciała w ten sposób docenić „niezwykle mocny wzrost PKB Polski”, odnotowywany przy braku nierównowag makroekonomicznych.

Gill poinformował, że scenariusz bazowy S&P zakłada, że Polska zastosuje się do wyroku TSUE - w ub. tygodniu Polska została przez niego zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

Gdyby Polska się nie zastosowała, to rozumiem, że potencjalnie naraziłaby się na kary. Pogorszyłoby to pozycję kraju w negocjacjach dotyczących funduszy strukturalnych z następnego unijnego budżetu. Ale nawet gdyby tak się stało, nie oznacza to konieczności podjęcia decyzji co do ratingu - podkreślił analityk.

Aby nałożyć sankcje na jakiś kraj, Rada musi podjąć jednomyślną decyzję, a to nie wydaje się możliwe, biorąc np. pod uwagę wsparcie Węgier dla Polski – podsumował.