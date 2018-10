Jutro sądny dzień dla Włoch

Komisja Europejska we wtorek omówi kolejne kroki ws. projektu włoskiego budżetu na 2019 rok i podejmie decyzję - poinformował w poniedziałek rzecznik KE Margaritis Schinas. Bruksela wcześniej sugerowała, że może być on niezgodny z unijnymi regułami fiskalnymi.

Komisja otrzymała już odpowiedź Rzymu na jej wątpliwości dotyczące projektu włoskiego budżetu; w ubiegłym tygodniu KE sugerowała, że może on naruszać zasady fiskalne UE.

Jutro Komisja omówi procedurę i podejmie decyzję o kolejnych krokach” - zapowiedział rzecznik na konferencji prasowej. Nie chciał jednak spekulować na temat możliwych scenariuszy.

Rząd włoski za projekt budżetu został w ubiegłym tygodniu podczas unijnego szczytu w Brukseli skrytykowany przez część przywódców UE. Jak daje do zrozumienia Bruksela, projekt ten zakłada wskaźniki ekonomiczne niezgodne z unijnymi regulacjami.

Dokument, przyjęty przez włoski gabinet w poniedziałek 15 października i przekazany do oceny Komisji Europejskiej, zakłada zwiększenie deficytu i obniżenie podatków przy założeniu, że zwiększy się dług. Zakładany poziom deficytu w 2019 roku to 2,4 proc. PKB.

Informacja ta, która została przedstawiona opinii publicznej jeszcze przed przyjęciem projektu w Rzymie, wywołała niepokój na rynkach. Bezpośrednim efektem był m.in. wzrost rentowności włoskich obligacji. Przedstawiciele KE dawali sygnały władzom w Rzymie, że oczekują zmiany wskaźników.

KE wysłała w czwartek list, w którym skrytykowała projekt budżetu na 2019 r. i wezwała Włochy do wyjaśnień. Rzym na ten list odpowiedział. To pierwszy formalny etap procedury, która może doprowadzić do odrzucenia budżetu przez Brukselę.

W Brukseli pojawiają się spekulacje, że jeśli budżet nie zostanie zmieniony, Komisja może do 29 października odrzucić projekt, co byłoby bezprecedensowym posunięciem mogącym mieć duży wpływ na rynki.

Bruksela daje do zrozumienia, że projekt włoskiego budżetu może być niezgodny z unijnym Paktem Stabilności i Wzrostu. Jest to porozumienie podpisane przez kraje członkowskie w 1997 roku. Przewiduje m.in., że kraje UE nie powinny przekraczać 3-procentowego progu deficytu w relacji do PKB oraz 60-procentowego poziomu długu publicznego w stosunku do PKB. Ma to zapewniać stabilny i dobry stan finansów publicznych, co ma się przekładać na trwały wzrost gospodarczy. Zasady paktu mają zapobiegać również nadmiernemu rozluźnieniu polityki fiskalnej w okresie dobrej koniunktury. Dług włoski jest jednak znacznie wyższy niż zakładany w Pakcie, bo przekracza 120 proc. PKB.

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz powiedział w poniedziałek, że Włochy ze swoim poziomem długu publicznego powinny być ostrożniejsze z jego zwiększaniem. Dodał, że rozwiązanie sporu o budżet z KE należy do włoskich polityków.

PAP SzSz