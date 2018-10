Deficyt finansów publicznych najniższy w historii

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. jest najniższy w historii i prawie o połowę niższy niż w 2015; to sukces, który mamy szansę powtórzyć także w 2018 roku - uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. jest najniższy w historii i prawie o połowę niższy niż w 2015 (z 2,7 proc. do 1,4 proc.). Nie byłoby to możliwe bez konsekwencji w zakresie konsolidacji fiskalnej i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. To wymierny sukces, który mamy szansę powtórzyć także w 2018 roku - poinformowała szefowa resortu finansów w komunikacie.

Już teraz niezależne instytucje wskazują, że deficyt całego sektora finansów publicznych w 2018 r. nie przekroczy 1 proc. PKB. Agencja S&P w ostatnim raporcie przyznającym Polsce wyższy rating oszacowała deficyt sektora na 0,9 proc. PKB - dodała.