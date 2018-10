Niespodzianka! Morawiecki zostanie przewodnikiem

Premier Mateusz Morawiecki będzie gospodarzem poświęconego Polsce odcinka amerykańskiego podróżniczo-edukacyjnego serialu „The Royal Tour” realizowanego przez telewizję PBS. Godzinny dokument przybliży m.in. kulturę, tradycje, walory przyrodnicze i historię naszego kraju.

Rozmowy z amerykańską stacją w sprawie nagrania kolejnego odcinka programu - właśnie w Polsce - prowadziła Polska Fundacja Narodowa.

Rozpoczęliśmy je w sierpniu, a już w październiku realizujemy zdjęcia w Polsce. To niespotykane tempo i zarazem spory sukces, bo udało nam się ominąć w kolejce kilka znaczących państw. Czas oczekiwania na realizację dokumentu w ramach cyklu „The Royal Tour” trwa zwykle kilka lat - wyjaśnił prezes zarządu PFN Filip Rdesiński.

„The Royal Tour” jest realizowany w najbardziej atrakcyjnych, a równocześnie unikatowych dla amerykańskiego odbiorcy miejscach odwiedzanego kraju. W Polsce będą to m.in. Hel, Wieliczka, przełom Dunajca, Św. Krzyż i Słowiński Park Narodowy, a także istotne historycznie miejsca takie jak Kraków, Warszawa, Oświęcim i Malbork. W każdym z goszczących ekipę państw przewodnikiem jest zawsze premier lub prezydent. Po Izraelu oprowadzał premier Benjamin Netanjahu, w Meksyku gospodarzem był prezydent Felipe Calderon. Prowadzącym jest znany amerykański dziennikarz Peter Greenberg.

Peter Greenberg to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i producentów w Stanach Zjednoczonych. Był wielokrotnie nagradzany statuetką „Emmy”. PBS to z kolei przedsiębiorstwo medialne, w którego skład wchodzi 350 amerykańskich stacji telewizyjnych. Jest to zarazem jedno z najbardziej opiniotwórczych przedsięwzięć medialnych wśród amerykańskich elit - podkreśla Rdesiński.

Z ramienia Fundacji projekt nadzoruje producent Piotr C. Śliwowski. To historyk, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Pieniądza NBP, filmowiec, producent filmów „Miasto ruin”, „Powstanie Warszawskie” i „Warsaw Uprising” - oficjalnego kandydata do Oskara w 2014 r. Nominowany do nagrody VES za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie efektów specjalnych, nagrodzony m.in. Golden Reel Award MPSE. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Jesteśmy już po zdjęciach w stolicy Dolnego Śląska. Pan premier jest świetnym przewodnikiem dla amerykańskiej ekipy i prowadzącego program Petera Greenberga. Opowiadał o Solidarności Walczącej, Pomarańczowej Alternatywie, wspólnie odwiedziliśmy restaurację Konspira, Wydział Historii Uniwersytetu Wrocławskiego czy wrocławski areszt. Amerykanie byli pod ogromnym wrażeniem - opowiada Śliwowski.

Premierę realizowanego w Polsce odcinka zaplanowano na wiosnę 2019 r. Poza dystrybucją w sieci PBS przewidywane są również specjalne pokazy programu w USA dla amerykańskich środowisk opiniotwórczych.

PAP, MS