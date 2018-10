Poczta Polska: Rośnie liczba przesyłek e-commerce

Wzrost liczby przesyłek dla klientów biznesowych e-commerce przekraczał 19% w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku, wynika z danych Poczty Polskiej. Rośnie także liczba paczek nadawanych przez klientów indywidualnych - w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku wzrost ten wyniósł 23% r/r.

Mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem e-commerce. Strategia Poczty Polskiej zakłada znaczne zwiększenie udziału w tym rynku. Odpowiedzią na te wyzwania jest budowa nowej struktury sieci logistycznej, unowocześnianie infrastruktury do obsługi paczek i inwestycja w Centralny Węzeł Logistyczny - powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, cytowany w komunikacie.

W ramach budowy nowej architektury logistycznej Poczta Polska otworzyła w tym roku magazyn ekspedycyjno-rozdzielczy przesyłek pakietowych w Łodzi, dodatkową halę w Olsztynie (wkrótce także w Koszalinie) oraz nową sortownię w Łodzi przeznaczoną tylko do obsługi przesyłek gabarytowych. W październiku Poczta Polska uruchomiła nowoczesną maszynę paczkową w Zabrzu, w drugiej co do wielkości sortowni w Polsce. Parametry maszyny zostały tak dobrane, by można było zabezpieczyć terminowość doręczania przesyłek także w chwilach niespodziewanych wzrostów ich liczby. Zainstalowany sorter obsłuży do 2,5 mln paczek miesięcznie, a jego przewidywana wydajność produkcyjna to 12 tysięcy paczek na godzinę, przypomniano również.

Poczta Polska chce także wybudować do 2022 roku centralny węzeł tzw. hub logistyczny, który ma obsługiwać krajowy i międzynarodowy handel e-commerce, m.in. w ramach współpracy Poczty z Chinami i rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlakiem. Wraz z rozbudową elementów infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej pojawią się inwestycje w systemy informatyczne i dalszy rozwój floty pojazdów - czytamy dalej.

Rynek paczkowy, którego wartość w ciągu pięciu ostatnich lat skoczyła z 24 do 40 mld zł w Polsce, napędzany jest przez niezwykle dynamiczny rozwój e-commerce i rośnie w dwucyfrowym tempie. Jak wskazuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, wolumen przesyłek kurierskich i paczek pocztowych tylko w latach 2015-2017 wzrósł o 37%, z 243,3 mln do 334,2 mln szt., a w 2020 r. może osiągnąć poziom 450 mln szt. Taka sytuacja sprawia, że Poczta Polska coraz mocniej przesuwa akcenty swojej działalności - z listów na paczki, podano także.

W ubiegłym roku Poczta Polska obsłużyła ok. 120 mln przesyłek e-commerce, w tym roku rekord ten zostanie pobity. Firma odnotowuje również wysokie wzrosty zagranicznych przesyłek e-commerce, zwłaszcza z Poczty Chińskiej. Obecnie obrót międzynarodowy Poczty Polskiej to 15% całego przychodu Poczty Polskiej.

(ISBnews)SzSz