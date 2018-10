Elektrownia Ostrołęka ma zapewnione finansowanie

Elektrownia Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków, a kwota wypełnia potrzeby finansowania budowy bloku - poinformowało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Elektrownia Ostrołęka na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej rynku mocy zobligowana była do przedstawienia źródeł finansowania Projektu. W związku z powyższym, w dniu 6 września 2018 roku spółka pozyskała promesę bankową wystawioną przez konsorcjum polskich banków. Kwota z promesy wypełnia potrzeby zewnętrznego, poza-kapitałowego finansowania Projektu - napisał resort.

4 września 2018 roku zostało zawarte porozumienie między Energą, Eneą, Elektrownią Ostrołęka a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia, w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki) w Projekt.

W treści Porozumienia określono wstępną strukturę finansowania Projektu, gdzie łącznie 2 mld zł obejmuje kapitał wnoszony do spółki przez Energa i Enea (po 1 mld zł) oraz maksymalnie 1 mld zł kapitał wnoszony do spółki przez Fundusz - podaje ME.