GUS: Spada rejestrowane bezrobocie

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec września br. wyniosła 5,7%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec danych z sierpnia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). We wrześniu 2017 r. stopa ta wyniosła 6,8%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2018 r. wyniosła 947,4 tys. wobec 958,6 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 117,1 tys. przed rokiem.

GUS zrewidował dziś dane o stopie bezrobocia zarejestrowanego za styczeń br. - do 6,8% z 6,9%, czerwiec - do 5,8% z 5,9% oraz lipiec - do 5,8% z 5,9%.

Na początku października br. minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8% we wrześniu 2018 r., czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2% na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6% na koniec 2019 r.

