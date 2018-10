Juncker szantażuje praworządnością kolejny kraj

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker opowiedział się we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu za przyjęciem Rumunii do strefy Schengen jeszcze w czasie jego kadencji. Ostrzegł jednak, że pozytywna rekomendacja KE zależeć będzie od oceny praworządności w tym kraju.

Juncker wypowiadał się podczas debaty, w trakcie której prezydent Rumunii Klaus Iohannis przedstawił swoją wizję przyszłości UE. Rządzący w Bukareszcie, z którymi Iohannis się nie zgadza w niektórych kwestiach, są krytykowani za oddalanie się od zasad praworządności, czy rozluźnianie regulacji antykorupcyjnych. Za kierunek ten odpowiada rządząca od niecałych dwóch lat Partia Socjaldemokratyczna (PSD).

Od lipca 2014 r. zabiegam o to, żeby Rumunia stała się częścią strefy Schengen. Chciałbym, aby go tego doszło przed końcem kadencji mojej Komisji - mówił Juncker.

Dodał jednak - adresując swoją uwagę nie do samego prezydenta Rumunii, ale do rządu i parlamentu tego kraju - że procesowi temu może zagrozić dystansowanie się od zasad państwa prawa.

Życzyłbym sobie, żeby Rumunia przed przejęciem prezydencji w UE znalazła konsensus co do tego, co oznacza państwo prawa, a także walka z korupcją. To jest niezwykle ważne, ponieważ inaczej Komisji będzie bardzo trudno wydać zalecenie związane z przystąpieniem Rumunii do strefy Schengen - powiedział Juncker.