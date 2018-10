Niemcy wypychają "brudne diesle" do Polski

W 2016 r. trafiło do nas ponad 350 tysięcy diesli z oprogramowaniem manipulującym wynikami emisji spalin - informuje Business Insider

Bogatsze zachodnioeuropejskie kraje eksportują problemy z zanieczyszczeniem powietrza do krajów biedniejszych: w środkowej i wschodniej Europie - wynika z danych Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska. Do Polski w 2016 roku przyjechało ich 350 tysięcy, do Bułgarii - 30 tysięcy. Niemcy i inni mieszkańcy zachodniej Europy pozbywają się niespełniających norm aut po upublicznieniu afery Dieselgate w 2015 roku.

Dziś po europejskich drogach poruszają się 43 miliony „brudnych diesle”. Najwięcej jest ich we Francji – 8,7 mln, Niemczech – 8,2 mln oraz Wielkiej Brytanii – 7,3 mln.

Eksperci twierdzą, że liczba zanieczyszczających powietrze diesli będzie rosła do września 2019 roku, aż nowe unijne regulacje zmuszą właścicieli salonów do pozbycia się starszych modeli.

