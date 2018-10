POL-ECO SYSTEM 2018: "Nie wierzcie w brak inwestycji!"

„Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” - pod takim hasłem rozpoczęły się w Poznaniu we wtorek targi POL-ECO SYSTEM 2018. To największe wydarzenie poświęcone branży ochrony środowiska w Polsce. Kujda: Jeśli ktokolwiek mówi, że jest za mało inwestycji, to w to nie wierzcie

Organizowane po raz trzydziesty w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEMT to jedno z największych wydarzeń w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W tym roku uwaga gości koncentrować się będzie w EkoSferze Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej i kwestiach związanych z programem Czyste Powietrze, ale nie tylko. Będzie można zwiedzić ekspozycję „Forum Elektromobilności”, a także przetestować różne elektryczne i hybrydowe pojazdy, zarówno małe, jak i duże. Ekosfera to wspólny projekt Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak najważniejszymi tematami towarzyszącego targom forum będą panele poświęcone tematom takim, jak: inwestycje ekologiczne dla Polski, pierwszy miesiąc wdrażania programu „Czyste Powietrze”, działania wspierające poprawę jakości powietrza – unijne i krajowe, współpraca NFOŚiGW z wojewódzkimi funduszami i Bankiem Ochrony Środowiska.

W kuluarach i nie tylko słychać opinie, że w końcu na poważnie zaczyna się traktować tematy z zakresu ekologii, smogu, gospodarki odpadami i ściekami, gdyż wcześniej te zagadnienia trywializowano. Eksperci zwracają uwagę na ogromne zmiany patronującego wydarzeniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Funkcjonuje od 29 lat, ale dopiero w ostatnim roku – dwóch - wreszcie tematy ochrony środowiska przyjęły zisntytucjonalizowaną formę – powiedział Prof. Roman Niżnikowski, przewodniczący rady nadzorczej NFOŚiGW. - Zakres targów się rozszerza i zakres działania instytucji również.

NFOSiGW ma coraz więcej pracy. W Gospodarce wodno-ściekowej instytucja prowadzi 4075 projektów, w tym: budowę lub modernizację ponad 1 600 oczyszczalni ścieków, budowa lub modernizacja ponad 83 tys. km kanalizacji. Zagospodarowanie odpadów – 1 236 projektów, w tym budowa 7 spalarni odpadów o wydajności 1,1 mln ton/rok i zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) 5,4 mln ton/rok. W zakresie ochrona powietrza i klimatu otwartych jest obecnie 3 913 projektów. W wyniku tych działań NFOŚiGW może pochwalić się wynikiem zmniejszenia emisji SO2 o 800 tys. ton/rok, zmniejszenie emisji pyłów o 260 tys. ton/rok, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii – 2,1 TWh/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 14,8 mln ton/rok i zwiększenia efektywności energetycznej oszczędność energii – 3,4 TWh/rok. Poddano też termomodernizacji 4 228 budynków użyteczności publicznej.

Obecny poziom finansowania przez NFOSiGW ochrony środowiska, to ok. 5-6 mld zł rocznie. Warte odnotowania jest, że połowa tej kwoty, to finansowanie ze środków unijnych, a połowa ze środków własnych. Takiego zaangażowania ze strony NFOSiGW wcześniej nie było. Zwrócił na to także uwagę także Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Od kilku miesięcy od dwóch lat odbudowujemy system ochrony środowiska. Wydaje się, że Narodowy Fundusz jest instytucją wiodącą. Ten poziom finansowania 5-6 mld zł rocznie się utrzymuje, ale współpraca jest coraz większa. To też nie są tylko wydatki, a inwestycje. Chciałbym podkreślić to z całą mocą: z tych inwestycji do budżetu wraca dużo więcej, niż jest pobierane – powiedział Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW. - Jeśli ktokolwiek mówi, że jest za mało inwestycji, to w to nie wierzcie – dodaje.

Jeszcze niedawno wyglądało to zupełnie inaczej. Artur Michalski, zastępca prezesa NFOSiGW zaznaczył, że obraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jaki zastał dwa lata temu, zaangażowanie własne funduszu było znikome.

Zaczynaliśmy pracę w nowym składzie w roku 2016, czyli była to już nowa perspektywa finansowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - w trzecim roku nowej perspektywy finansowej nie mieliśmy żadnego konkursu ogłoszonego, zaczynaliśmy tą pracę od poziomu zero. Dziś mamy 2018 rok i bardzo mocno podgoniliśmy zaległości – powiedział Artur Michalski, zastępca prezesa NFOSiGW. – W trzecim roku nowej perspektywy finansowej nie było żadnej podpisanej umowy, nie było żadnych wydawanych środków. Dzięki determinacji w dużej mierze prezesa Kujdy, jesteśmy w bardzo zaawansowanym momencie operacji, gdy w 2016 roku byliśmy jeszcze w lesie – zaznaczył.

Ewa Anna Król, zastępca prezesa NFOSiFW, nadzoruje jeden z największych obecnie programów ochrony środowiska, program Czyste Powietrze. To program priorytetowy. Realizowany jest przy ścisłej współpracy NFOŚiGW z 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Za nami 2400 spotkań w gminach w ramach kampanii eudkacyjno–informacyjnej. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W programie mamy obecnie założone 47 700 kont i złożonych 7 500 wniosków. Termomodernizacja może objąć większość gospodarstw domowych w Polsce – zaznaczyła Ewa Anna Król, zastępca prezesa NFOSiFW.

NFOSiGW2 / autor: Maksymilian Wysocki

Ekspozycję Targów POL-ECO SYSTEM tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy prezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów, wiedza o efektywności energetycznej oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Podczas tegorocznej edycji Targów POL-ECO SYSTEM zaprezentowanych zostanie aż 17 produktów, które mają swoją premierę na rynku polskim. Zwiedzający Targi będą mogli zobaczyć aż 49 nowych produktów. Targi trwają do 24 października.

Maksymilian Wysocki