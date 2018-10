PKN Orlen otworzył pierwszą stację drive-through

PKN Orlen udostępnił klientom pierwszą stację paliw w formacie drive-through. To unikatowe na skalę europejską rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi. O zaletach Orlen Drive, na którym można zatankować, zamówić produkty gastronomiczne i zapłacić za wszystkie usługi bez konieczności wysiadania z auta można się przekonać w MOP w Michałowicach, na trasie Łódź – Wrocław.

Segment detaliczny stanowi bardzo ważny obszar naszej działalności. Jako lider na wymagającym i konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej wsłuchujemy się w głosy klientów i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania. Sukcesywnie zwiększając wolumeny sprzedaży paliw musimy również pamiętać o poszerzaniu oferty pozapaliwowej. Kluczem do sukcesu jest dbałość o jakość oraz nowoczesne podejście we wdrażaniu nowych produktów i usług – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wdrożenie usługi ORLEN Drive poprzedziły badania Kantar TNS, które wykazały duży potencjał do rozwoju formatów drive through w Polsce. Z badań wynika, że ten rodzaj usługi identyfikuje 100 proc. kierowców. Z kolei aż 8 na 10 respondentów uznało, że koncept drive through pasuje lepiej do marki ORLEN, w porównaniu z innymi firmami mającymi stacje paliw na polskim rynku. Natomiast 85% badanych zadeklarowało skorzystanie z tego rozwiązania, gdyby pojawiło się w ofercie stacji paliw. Z badania wynika również, że kierowcy mając do wyboru opcję drive through lub klasyczną formę obsługi nieco częściej zdecydowaliby się właśnie na ten pierwszy wariant.

Jednym z filarów naszej strategii jest dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Realizujemy go poprzez poszerzanie dwóch obszarów działalności. Odpowiadając na oczekiwania kierowców, koncentrujemy się na sprzedaży jak najlepszych paliw, wprowadzając na stacje nowoczesne paliwa EFECTA i VERVA. Z drugiej strony poszerzamy naszą ofertę pozapaliwową i usługową, w tym gastronomiczną, na którą sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie. Obserwujemy rynkowe trendy, analizujemy możliwości i zamierzamy je z sukcesem wdrażać na naszych stacjach. Oddanie do dyspozycji klientów pierwszej w Europie stacji typu drive through to przykład otwartego podejścia ORLENu do biznesu detalicznego. Jestem przekonana, że wdrażane przez nas rozwiązania spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów – mówi Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. Sprzedaży Detalicznej. Kierowcy wjeżdżając na stacje paliw oczekują szerokiej oferty. Dlatego poszerzanie usług na stacjach to dziś konieczność dla utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku sprzedaży detalicznej. Duże znaczenie, oprócz jakości paliw, mają: asortyment produktów dostępnych w sklepach na stacjach, a także usługi, w tym właśnie oferta gastronomiczna – dodaje Klarecka.

W ramach rozwiązania Orlen Drive, na MOP w Michałowicach dostępne będą dwie tzw. linie drive, które umożliwią zakup gastronomii i zatankowanie auta bez konieczności wysiadania z pojazdu. W celu rozładowania ruchu na stacji paliw, jedna z nich będzie dedykowana wyłącznie klientom korzystającym z usług gastronomicznych. Projekt wpisuje się w ten sposób w innowacyjny wymiar strategii PKN Orlen w obszarze sprzedaży detalicznej. Jej celem jest bowiem m.in. dalsza rozbudowa sieci detalicznej, prowadząca do rozwoju QSR (Quick Service Restaurants) na stacjach paliw i transformacji w kierunku punktów kompleksowej obsługi klientów. Dodatkowo klienci będą mogli skorzystać z kiosku samoobsługowego wewnątrz stacji. Docelowo skróci to czas obsługi i zwiększy komfort zakupów. Samoobsługowe ekrany będzie wspierał kolejkowy system numerowania.