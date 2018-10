PAIH EXPO już 25 października na PGE Narodowym

Ponad cztery tysiące polskich firm zainteresowanych rozszerzeniem działalności za granicą weźmie udział w PAIH EXPO - Pierwszym Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą. Na PGE Narodowym poznają biznesowe perspektywy i ofertę wsparcia ich ekspansji na rynki całego świata.

Wydarzenie zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pobudzić apetyt na eksport

Kondycja polskich firm, a co za tym idzie - krajowej gospodarki, jest bardzo dobra. Polski rynek finansowy dołączył do prestiżowego grona rynków rozwiniętych, natomiast rating kraju został podwyższony przez agencję Standard & Poor’s do poziomu ‘A-‘. Sprzyjającą koniunkturę widać także w handlu zagranicznym. W całym 2017 r. eksport urósł o blisko 9,8% r./r., a wartość sprzedanych towarów, usług oraz technologii wyniosła ponad 880 mld zł . Jak się jednak okazuje, za eksport odpowiada dość niewielka grupa krajowych firm. Są to m.in. producenci pojazdów i część do nich, mebli, urządzeń cyfrowych, żywności czy leków. Zważywszy na potencjał, jaki polskie przedsiębiorstwa mają do zagranicznej ekspansji, ich aktywność poza krajem jest skromna. Ponad połowa rodzimych firm nie prowadzi interesów poza Polską. Z kolei blisko jedna piąta działa co najwyżej w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w Unii Europejskiej, dokąd trafia aż 80% polskiego eksportu. Jeszcze mniej prowadzi operacje w skali globalnej .

Polski rząd działa na wielu płaszczyznach, by wzbudzić apetyt naszych przedsiębiorców na międzynarodowe rynki. Z myślą o rodzimym biznesie i ich wsparciu w zdobywaniu nowych rynków powstała idea organizacji Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą – tłumaczy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Doświadczenie polskich firm aktywnych za granicą pokazuje, że ekspansja na nowe rynki korzystnie wpływa na ich biznes. Eksporterzy znad Wisły to jedni z największych optymistów w Unii Europejskiej. Wyniki ankiety HSBC pokazują, że aż 78% krajowych eksporterów i inwestorów oczekuje w tym roku wzrostu obrotów handlowych. Klienci Polskiej Agencji Inwestycji Handlu deklarują, że eksport pobudza głód na ekspansję na coraz dalsze rynki, idzie też w parze z inwestycjami i rozwojem technologicznym.

Innowacje bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym nie są możliwe. W PGE to wiemy i dlatego właśnie prowadzony w ramach Grupy program scoutingowy dla startupów rozszerzamy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy największą w Polsce firmą sektora elektroenergetycznego i działamy przede wszystkim na polskim rynku. Nowe technologie nie znają jednak granic i jeśli możemy pozyskać je z zewnątrz i wykorzystać w naszej działalności, przyniesie to z pewnością korzyści obydwu stronom – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Praktyczne wsparcie i minimalizacja ryzyka

Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce, by dla wielu rodzimych przedsiębiorców bodźcem do wyjścia w świat był udział w PAIH EXPO - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą. To właśnie podczas tego wydarzenia, pierwszy raz w Polsce, Agencja i jej partnerzy zaprezentują kompleksową ofertę wsparcia rodzimych firm w ich międzynarodowej aktywności.

PAIH postawiła zwłaszcza na praktyczny aspekt forum. – Zależy nam na tym, aby uzbroić polskie firmy w niezbędną wiedzę pozwalającą swobodnie poruszać się po nawet najodleglejszych regionach świata i zredukować ryzyko wejścia na nowe rynki. Pod tym kątem polski rząd przebudował system wsparcia ekspansji zagranicznej krajowego biznesu, którego kluczowym elementem stały się Zagraniczne Biura Handlowe PAIH. To oczy i uszy rodzimych przedsiębiorców obecne tam, gdzie istnieje realna szansa na kontrakt lub pozyskanie inwestorów zagranicznych dla Polski – tłumaczy Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH Expo przyciągnęło znaczną uwagę polskich firm - liczba zarejestrowanych sięgnęła już ponad czterech tysięcy.

Są wśród nich zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże krajowe firmy, ciekawe nowych okazji biznesowych na całym świecie. Firmy, które uczestniczyć będą w wydarzeniu, reprezentują szeroki przekrój sektorów. Największą grupę stanowią firmy wyspecjalizowane w zaawansowanych technologicznie usługach, handlu hurtowym i detalicznym, a także przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, kosmetycznego i budowlanego. Większość z firm ma już pewne doświadczenie eksportowe, głównie w Europie, ale także w dalszych regionach świata - głównie na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Do dyspozycji polskich firm organizatorzy oddają 12 pawilonów geograficznych, gdzie przez cały dzień trwać będą intensywne warsztaty. Poprowadzi je 54 kierowników Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali z całego świata. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. jak skutecznie robić interesy w sektorze medycznym czy biotechnologicznym w Arabii Saudyjskiej, Indiach, USA czy Wietnamie. Poznają odpowiedź na pytanie dlaczego warto eksportować podzespoły motoryzacyjne do Meksyku, Chile, Kenii czy na Litwę. Usłyszą też o perspektywach dla polskich firm informatycznych w Singapurze, Dolinie Krzemowej, Kanadzie, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Nigerii czy Korei Południowej. Szefowie Biur Handlowych PAIH oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni doradzą także indywidualnie, jak zadebiutować w roli eksportera czy inwestora lub jak umocnić swoją pozycję międzynarodową.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł również umówić się na sesje B2B z przedstawicielami: polskich instytucji pro-rozwojowych, regionalnych i zagranicznych agencji inwestycyjnych, izb handlowych i ambasad oraz banków, takich jak BGK i PKO BP.

Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego jest uzupełnienie oferty banków komercyjnych, np. poprzez program akredytyw eksportowych. Tworzymy wartość dodaną, przejmując na siebie część ryzyka związanego z transakcjami eksportowymi i wychodzeniem polskich firm na bardziej nieprzewidywalne rynki. Wspieramy także inwestycje polskich firm za granicą, często współpracując z komercyjnym sektorem bankowym – tłumaczy prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Polskie firmy są coraz bardziej aktywne na rynkach zagranicznych, a wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych dynamicznie rośnie. Sam proces ekspansji jest dla firm poważnym i złożonym wyzwaniem, dlatego ważne jest, aby miały przy sobie stabilnego i zaufanego partnera finansowego, którego znają, ale przede wszystkim, który również doskonale zna te firmy. PKO Bank Polski wspiera eksporterów zarówno swoją ofertą finansową, jak i wiedzą analityczną – podkreśla Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Porozmawiajmy o inwestycjach

PAIH EXPO to nie tylko warsztaty dla polskich eksporterów. Uczestnicy wydarzenia mogą odwiedzić Pawilon Inwestycyjny i spotkać się w nim z inwestorami, którzy wybrali Polskę jako miejsce rozwoju biznesu. Gości PAIH będą mogli wziąć udział w debatach inwestycyjnych na temat atutów Polski w obliczu rewolucji e-mobility w branży motoryzacyjnej, pozycji kraju na mapie inicjatyw badawczo-rozwojowych, finansowych i w segmencie usług nowoczesnych BSS, czy podyskutować o innowacjach w sektorze energetycznym w Polsce i na świecie.

Zapraszamy 25 października na PAIH EXPO na PGE Narodowy!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 25 października.

https://paihexpo.gov.pl/

PAIH EXPO to:

12 pawilonów tematycznych z całego świata (poziom +2);

Pawilon dla inwestorów (poziom +2);

Eksperci z Zagranicznych Biur Handlowych PAIH na całym świecie (stoiska -1);

Ponad 50 praktycznych warsztatów (poziom +2);

Raporty sektorowe i przewodniki po rynkach;

Wieczorna sesja networkingowa - PAIH EXPO Night.

Merytoryczne wsparcie biznesu podczas PAIH EXPO:

Informacja o rynku i branżach priorytetowych;

Nawiązywanie relacji biznesowych;

Identyfikacja potencjalnych partnerów;

Identyfikacja barier wejścia na rynek;

Kultura biznesowa na danym rynku;

Dostępne instrumenty wsparcia.

Program:

7:30-9:30 Rejestracja (poziom O);

9:30-10:15 Oficjalne otwarcie i konferencja prasowa (poziom -1);

10:00 Startują Warsztaty (poziom +2);

10:30 Otwarcie Pawilonu Inwestycyjnego - udział wiceministra MPiT Tadeusza Kościńskiego (poziom +2).

PAIH EXPO zwieńczy PAIH EXPO Night - wieczorny business mixer.

Gwiazdą wieczoru będzie Anna Maria Jopek z zespołem Kroke.