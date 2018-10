Ekologia, to jeszcze jedna spełniona obietnica rządu

We wtorek po południu nastąpiło oficjalne otwarcie targów POL-ECO SYSTEM 2018. To największe i najważniejsze wydarzenie szeroko rozumianej branży ochrony środowiska

Rozpoczynające się dzisiaj targi to najważniejsze i największe wydarzenie, związane z ochroną środowiska w Polsce. (…) Cieszę się, że hasłem przewodnim targów jest „czyste powietrze”. (…) Program Czyste powietrze to jeszcze jedna spełniona obietnica rządu. Nasze działanie oprócz poprawy jakości powietrza przyniosą realne oszczędności z zakresu termoogrzewania. Jesteśmy zdeterminowani, by poprawić jakość życia i zdrowia naszych rodaków. To zadanie dla nas wszystkich - napisał w liście do uczestników targów i forum premier Mateusz Morawiecki.