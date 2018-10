Europa dofinansuje elektromobilność

Dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - kwotą ponad 70 mln zł - pozwoli zwiększyć infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - ogłosiła we wtorek firma GreenWay.

We wtorek w Warszawie firma GreenWay ogłosiła zwiększenie planu inwestycyjnego do kwoty 145 mln zł. Działania w tym zakresie dofinansuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który właśnie udzielił spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln zł. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 2-3 lat, sieć ładowania GreenWay liczyć będzie ponad 850 stacji w naszym regionie Europy, w tym 630 w Polsce.

Podczas konferencji prasowej szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie Piotr Michałowski podkreślił, że finansowanie działalności GreenWay przez EBI jest pierwszym projektem w Europie Środkowej i Wschodniej wspieranym z programu „InnovFin - Finanse UE w zakresie innowacyjnych projektów energetycznych” i realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020”. Poinformował przy tym, że pierwsze instalacje finansowane ze środków zapewnionych przez EBI mają być zrealizowane jeszcze w 2018 roku.

„Jednym z głównych celów działania EBI jest wsparcie dla innowacyjnych projektów, szczególnie dla takich, które mają pozytywny wpływ w dziedzinie klimatu” - powiedział Michałowski. „Elektromobilność, jako nowy sektor gospodarki światowej, zarówno tworzy nowe miejsca pracy i generuje innowacyjne rozwiązania, jak i walnie przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Partnerstwo z taką organizacją, jaką jest GreenWay doskonale wpisuje się w strategię banku Unii Europejskiej i pokazuje, jakiego typu projekty bank jest gotów wspierać w Polsce i regionie” - dodał.

Na konferencji poinformowano, że wcześniej wsparcia na kwotę blisko 40 mln zł projektowi GreenWay udzieliła Komisja Europejska (KE) w ramach dotychczas realizowanego projektu „Łącząc Europę”, finansowanego ze środków unijnych. GreenWay do 2020 roku zainstaluje około 200 urządzeń w Polsce i kilkadziesiąt w Słowacji.

Podczas konferencji prezes zarządu GreenWay Polska Rafał Czyżewski ogłosił, że wykonanie tego planu oznacza rozbudowę sieci w Polsce i Słowacji, a także instalację ładowarek na nowych rynkach (m.in. Czechy i kraje bałtyckie). „Łącznie sieć GreenWay w regionie liczyć będzie ponad 850 stacji. W Polsce sieć GreenWay ma być zwiększona do 630 stacji ładowania, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Inwestycje dotyczyć mają także magazynów energii instalowanych przy stacjach ładowania wymagających dużej mocy przyłączenia” - dodał.

Prezes GreenWay Polska dodał także podczas konferencji, że odpowiednio przygotowana infrastruktura ładowania, to jeden z istotnych czynników wspierających rozwój elektromobilności. „Trzeba jednak pamiętać, że do rozwoju elektromobilności niezbędne jest także usuwanie innych barier jak np. wysokie taryfy dystrybucyjne w Polsce, niedopasowane do specyfiki ładowania pojazdów, co generuje duże koszty usługi ładowania” - dodał.

Podkreślił na koniec, że ustawa o elektromobilności i rozwój infrastruktury to pierwszy krok w dobrym kierunku, za którym powinny pojawiać się następne.

W informacji podanych na stronie internetowej spółki czytamy, że firma GreenWay jest największym dostawcą usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych. Obecnie w sieci GreenWay jest 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce.

Longina Grzegórska-Szpyt (PAP), sek