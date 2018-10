Orlen chce być mocnym graczem w petrochemii

PKN Orlen dysponuje kapitałem, który pozwoli na sfinansowanie do 2023 r. inwestycji związanych z rozwojem segmentu petrochemicznego spółki. Będzie to kapitał własny, a także pochodzący z emisji obligacji - powiedział członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

W czerwcu PKN Orlen ogłosił, iż w ciągu pięciu lat w zakładzie głównym tej spółki w Płocku rozbudowany zostanie kompleks olefin, powstanie instalacja fenolu, a także Centrum Badawczo-Rozwojowe, natomiast we włocławskim Anwilu z grupy płockiego koncernu wybudowany zostanie kompleks produkcyjny pochodnych aromatów.

Leszczyński, podczas wtorkowej konferencji prasowej w płockiej siedzibie PKN Orlen, przypomniał, że program inwestycji w rozwój segmentu petrochemicznego tej spółki zakłada nakłady na poziomie ponad 8 mld zł. Pytany o plan finansowania przedsięwzięcia, zapewnił: „PKN Orlen dysponuje w tej chwili kapitałem do sfinansowania tej inwestycji. Będzie to kapitał własny, jak również kapitał z emisji obligacji„.

„PKN Orlen od dwóch lat bije kolejne rekordy, i wolumenowe, i przychodowe. Liczymy na to, że w kolejnych latach będziemy również mocno się rozwijać, będziemy bili kolejne rekordy i będziemy mieli bardzo dobre wyniki. Sprzyja nam makro. W związku z tym, te wyniki są jeszcze lepsze. I stąd biorą się te środki na inwestycje w obszar petrochemii” - podkreślił Leszczyński.

Przypomniał jednocześnie o wprowadzonym przez rząd dwa lata temu tzw. pakiecie paliwowym, który - jak ocenił - „w dużej mierze ograniczył szarą strefę”. „I od tego momentu wyniki PKN Orlen są tak dobre i bijemy kolejne rekordy. Nasze wolumeny sprzedaży rosły o ponad 25 proc., jeżeli chodzi o sprzedaż oleju napędowego. Polska gospodarka bardzo dobrze się rozwija. Mamy coroczny wzrost konsumpcji paliw. I dzięki temu mamy pieniądze na inwestycje i na rozwój programu petrochemii w PKN Orlen” - oświadczył Leszczyński.

Zaznaczył, że jak przy realizacji każdego przedsięwzięcia, w początkowym okresie, w pierwszych latach 2019-20, na etapie planowania, wydatki związane z realizacją programu dla segmentu petrochemicznego będą mniejsze, natomiast później, poczynając od 2021 r., będą to wydatki związane z „fizycznym wykonaniem” inwestycji. „Inwestycje będą oddane do rozruchu, do fazy testowej, produkcyjnej, pod koniec 2023 r.” - dodał.

Jak podkreślił członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju, ważnym elementem programu inwestycji w segmencie petrochemicznym spółki jest plan rozwoju własnych, innowacyjnych technologii, które mają być następnie wdrażane w płockim koncernie.

„PKN Orlen to nie tylko rafineria, energetyka i wydobycie, ale również petrochemia. Zdajemy sobie sprawę, że do 2040 r. podwoi się rynek tworzyw sztucznych. W związku z tym jest to dla nas absolutnie szansa na to, abyśmy zaoferowali naszym klientom produkty wysokomarżowe i dzięki temu, żebyśmy zarabiali jeszcze więcej” - oświadczył Leszczyński.

Zapowiadając w czerwcu program inwestycyjny dla swego segmentu petrochemicznego, PKN Orlen podkreślał, że jego celem jest wzmocnienie spółki oraz polskiej gospodarki, w tym poprzez podniesienie zdolności eksportowych. Jak podał wówczas płocki koncern, dzięki realizacji programu inwestycyjnego w obszarze petrochemicznym roczny zysk EBITDA może wzrosnąć tam nawet o 1,5 mld zł.

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej w PKN Orlen członek zarządu ds. rozwoju spółki Zbigniew Leszczyński oraz prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) Tomasz Zieliński ogłosili, że 6. Kongres „Polska Chemia” odbywać będzie się w Płocku, od 5 do 6 czerwca 2019 r. Partnerem wydarzenia organizowanego przez PIPC, które jest jednym z największych spotkań branżowych w Europie, będzie PKN Orlen.

Jak zapowiedziała PIPC, w trakcie Kongresu wręczony zostanie tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” - wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora. W 2016 r. tytuł ten otrzymał PKN Orlen.

PAP, sek