Ponad 5 proc. pracujących jest w szarej strefie

880 tys. osób chociaż raz wykonało w zeszłym roku pracę nierejestrowaną. Ta „szara strefa” stanowiła 5,4 proc. ogólnej liczby pracujących – podał GUS. Zdecydowaną większość – 61,3 proc. - stanowili mężczyźni.

Dla 47,7 proc. czyli 420 tys. osób praca ta była pracą główną. Dla pozostałej części (460 tys. czyli 52,3 proc.) miała charakter dodatkowej pracy.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które w ciągu roku przepracowały w ”szarej strefie” do 5 dni (244 tys. osób, tj. 27,7 proc. omawianej zbiorowości), natomiast najmniej licznie były reprezentowane osoby, które w badanym okresie przepracowały od 61 do 91 dni (19 tys., tj. 2,2 proc.). Co najmniej 91 dni przepracowało 6,8 proc. tej populacji. Osoby pracujące nieformalnie średnio w roku przepracowały niespełna 30 dni – informuje GUS.