Kolejny dzień strajku w LOT, spółka odwołuje 12 rejsów

Z powodu problemów z załogą, która uczestniczy w siódmym dniu nielegalnego strajku w PLL LOT, spółka w środę odwołała 12 rejsów z i do Warszawy - poinformował PAP Konrad Majszyk z biura prasowego LOT. Dodał, że nie odbędzie się też kilka przylotów do stolicy, z powodów odwołanych wtorkowych rejsów.

Środa jest siódmym dniem strajku związków zawodowych w PLL LOT. Jego uczestnicy powstrzymują się od pracy, są to stewardesy i piloci.

Spółka tłumaczy, że strajk jest nielegalny, a każdy odwołany rejs to dla LOT olbrzymie koszty.

W środę z powodu problemu z załogami, które uczestniczą w nielegalnym strajku zostaliśmy zmuszeni odwołać rejsy z Warszawy do Frankfurtu i Hamburga (Niemcy), Kopenhagi i Billund(Danii), Kijowa-Żuliany (Ukraina) oraz do Erywania (Armenia). Oznacza to, że nie odbędą się też z tych miast rejsy powrotne do Warszawy. To daje sześć kierunków, do których nie polecą dziś nasze samoloty czyli 12 rejsów - powiedział Majszyk.