Rosja: Baza USA w Polsce wymaga kroków odwetowych

Plany polskiego rządu dotyczące rozmieszczenia w Polsce stałych sił USA wymagają podjęcia środków odwetowych i nie sprzyjają wzmocnieniu stabilności w regionie - oświadczył minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, cytowany przez TASS.

Plany polskiego rządu dotyczące rozmieszczenia na stałe na swoim terytorium dywizji sił zbrojnych USA są kontrproduktywne i nie sprzyjają utrzymaniu stabilności, a także wzmocnieniu bezpieczeństwa w regionie - powiedział Szojgu na wspólnym posiedzeniu resortów obrony Rosji i Białorusi. - W tych warunkach jesteśmy zmuszeni do tego, by podejmować środki odwetowe i powinniśmy być gotowi do neutralizowania możliwych zagrożeń wojskowych na wszystkich kierunkach - dodał.