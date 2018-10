Rząd wesprze produkcję prochu

Wstępne szacunki wskazują, że odbudowa produkcji prochu w Pionkach zajmie od 3 do 5 lat i będzie to koszt około 400 mln zł - poinformował w środę w Sejmie wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie zapewnił, że rząd deklaruje środki na rozpoczęcie produkcji prochów nitrocelulozowych.

Poseł PO Kazimierz Plocke pytał w środę w Sejmie o rozpoczęcie produkcji nowoczesnych prochów nitrocelulozowych na potrzeby polskiej armii, w zakładach w Pionkach, wchodzących w skład spółki Mesko. Przypomniał, że poprzedni rząd PO-PSL wsparł produkcję w Pionkach kwotą „około 55 mln zł” na realizację programu związanego z produkcją prochu nitrocelulozowego.

Minęło kilka lat i w tej sprawie nic się nie dzieje - ocenił. Dlaczego obecny rząd nie podjął działań zmierzających do uruchomienia zaplanowanego przez poprzedników programu produkcji prochu - pytał poseł PO.

Skurkiewicz odpowiadając na pytanie, przypomniał firmę Pronit, która „była potentatem na lokalnym rynku produkcji prochu”.

W jego ocenie, działania „kolejnych zarządów w latach 90-tych” doprowadziły do upadku firmy.

Poprzez wieloletnie zaniedbania, spowodowane degradacją zakładu w Pionkach, spółka nie posiada dziś zdolności do produkcji prochu do większości typów amunicji produkowanej w Polsce. To jest wielki ból - ocenił Skurkiewicz.

Chcemy odbudowywać potencjał zakładu w Pionkach - zadeklarował wiceszef MON. Mówiąc o środkach skierowanych do Pionek przez poprzedni rząd ocenił, że są one „kroplą w morzu potrzeb”.