Startują koinnowacje z Izraelem

Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank rozwoju, Start-Up Nation Central – znana na świecie izraelska organizacja pozarządowa oraz CREATORS IDEAtion Lab – uznane laboratorium innowacji - ruszyły z pilotażowym programem w Polsce.

Jego celem jest znalezienie dojrzałych przedsiębiorstw i rozwinięcie ich potencjału we wspólnym działaniu z innowacyjnymi, młodymi firmami z Polski i Izraela, aby zwiększyć ich skalę działania.

Pierwsze z dużych korporacji: Asseco i Tauron 24 października podpisały list intencyjny. Do partnerstwa w programie przystąpiła również ARP S.A.

To pierwsza umowa międzynarodowa BGK, która otworzy okno na świat dla polskich innowatorów.

BGK wspiera polskich przedsiębiorców i ich ekspansję za granicą. Naszymi partnerami są duże firmy, kooperacje. W tym programie chcieliśmy połączyć to co najważniejsze dla innowacji razem z ofertą dla naszych korporacji. I tak powstały koinnowacje - wyjaśnia Adam Kostrzewa z Departamentu Projektów Sektorowych BGK.

Spotykamy się dzisiaj, aby podpisać ważne umowy - umowy o koinnowacji. Mamy wielkie aspiracje. Chcemy wspierać naszych przedsiębiorców w odkrywaniu nowych obszarów innowacji. Na świecie jest wiele rozwiązań sposobu współpracy startupów z przemysłem. Zdecydowaliśmy się podążać za wzorcem izraelskim. W Izraelu ekosystem innowatorów, biznesu i sektora publicznego działa bardzo skutecznie. Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki to jeden z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której BGK jest kluczowym realizatorem – powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann.

Do partnerstwa w programie przystąpiła również Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wsparcie rozwoju gospodarczego Polski to ważny obszar naszej statutowej działalności, a innowacyjność jest niewątpliwie siłą, która ten rozwój napędza. W ARP mamy specjalne programy dla innowacyjnych firm. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego chętnie wspieramy takie programy jak ten przygotowany przez BGK. Łączenie pomysłów i doświadczeń ponad granicami zawsze sprzyja innowacjom. W różnorodności leży siła rozwoju gospodarczego. Gratulujemy pierwszym partnerom i liczymy, że już wkrótce dołączą do nich kolejni– powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Jako matkę intelektualną projektu Wojciech Hann wskazał minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz. To ona zapoczątkowała współpracę z Izraelem.

To nie tylko moje dziecko intelektualne. To nawet jedno z moich ulubionych dzieci. Rozmowy z Izraelem trwały długo - dwa lata. Ale miejmy nadzieję - przyniosą dojrzałe owoce. Znaleźliśmy świetnego partnera. Projekt podjął i rozwinął Bank Gospodarstwa Krajowego. Biegniemy szybko, starając się nadrobić nie tylko 50 lat straty, ale tak naprawdę 200 lat. Polska potrzebuje dziś startupów bardziej niż kiedykolwiek. Im większa liczba szybko rozwijających się młodych firm, tym szybciej zwiększa się poziom innowacyjności naszej gospodarki. Dlatego konsekwentnie budujemy w Polsce taki ekosystem, który skutecznie wspiera nowatorskie pomysły oraz firmy, które mają nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania. Przekonujemy przedsiębiorców, że warto i opłaca się być innowacyjnym. Chcemy współpracować i uczyć się od najlepszych - Izrael to druga najbardziej innowacyjna gospodarka na świecie oraz jeden z liderów pod względem zakładanych startupów w branżach wysokich technologii. - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom. A myślę już nie tylko o dzieciach, a już o wnukach tego projektu. Mam nadzieję, że to początek drogi, że ten kolejny projekt współpracy na nowej płaszczyźnie innowacji i technologii jeszcze bardziej zacieśni kontakty polsko izraelskie w tej dziedzinie – zapewniała ambasador Izraela Anna Azari.