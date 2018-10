Sukces członków partii Ziobry w sejmikach

Niektórzy zdążyli już zapomnieć, że na większość sejmową PiS składają się też dwie mniejsze partie. To ugrupowanie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Członkowie obydwu starowali w ostatnią niedzielę z list PiS do sejmików wojewódzkich. Warto przyjrzeć się wynikom wyborczej rywalizacji wewnątrz kolacji. Są bardzo ciekawe!

Wybory okazały się cichym, ale bardzo znaczącym sukcesem „ziobrystów”. Okazuje się bowiem, że o większości PiS w kilku województwach będą decydować głosy członków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro! Z taką sytuacją mamy do czynienia w województwach świętokrzyskim – gdzie weszło aż 3 przedstawicieli SP, łódzkim – gdzie mandat na pewno zdobyła Ewa Wendowska z SP, a na potwierdzenie drugiego czeka inny przedstawiciel partii Ziobry. Na Podlasiu natomiast o większości PiS zdecydować będzie głos Aleksandry Szczudło z SP.

Według spływających wciąż danych przedstawiciele Solidarnej Polski weszli też do sejmików: Śląskiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego. Spektakularny sukces zaliczył także inny człowiek Zbigniewa Ziobry. Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zdobył rekordowe 38 tysięcy głosów. Przedstawiciele partii Ziobry weszli też do rad wielu polskich miast.To pokazuje, że Ziobro i jego ludzie są bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu Zjednoczonej Prawicy.