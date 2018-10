Drewniane łyżki wracają do łask

Europarlament przegłosował, że od 2021 r. zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych – czytamy na portalu businessinsider.com.pl. Przede wszystkim o takie wyroby jak jednorazowe, plastikowe talerzyki, sztućce czy patyczki higieniczne.

Jak podaje portal, o ostatecznym kształcie przepisów zdecydują teraz państwa członkowskie. Zmiany mają obowiązywać od 2021 roku.

Zakaz dotyczy plastikowych wyrobów takich jak patyczki higieniczne, jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze z plastiku, słomki do napojów, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, polistyrenowe pojemniki na fast food. Więcej na ten temat na stronie portalu