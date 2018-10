Włoscy oszuści sprzedawali fałszywe znaczki

Prawie 90 tysięcy widokówek z Sardynii nigdy nie dotrze do adresatów. Odnalazła je włoska Gwardia Finansowa, która wykryła oszustwo wymierzone w wypoczywających tam turystów z całego świata. Prywatna firma pocztowa sprzedawała tam fałszywe znaczki.

Wysyłka kartek z pozdrowieniami z wakacji z Sardynii, do których sprzedawano nalepki - podróbki znaczków została wstrzymana w pocztowym centrum ekspedycyjno-rozdzielczym na lotnisku w miejscowości Elmas. To tam funkcjonariusze znaleźli dziesiątki tysięcy kartek, które miały zostać wysłane z wyspy do wielu krajów. Nie wyekspediowano ich z powodu braku ważnego znaczka.

Włoskie media podały, że Gwardia Finansowa wszczęła śledztwo w tej sprawie, gdy otrzymała sygnał o trwającej na Sardynii sprzedaży nalepek na widokówki, będących podróbkami znaczków pocztowych pozbawionymi znaków autentyczności. Okazało się, że naklejki wprowadziła do sprzedaży prywatna firma pocztowa z okolic miasta Cagliari. W jej siedzibie znaleziono 58 tys. rzekomych znaczków gotowych do wprowadzenia na rynek.

Właścicielowi firmy postawiono zarzut oszustwa i uniemożliwienia świadczenia publicznej usługi. Firma, jak wyjaśniono, żerowała na niewiedzy zagranicznych turystów, którzy nie wiedzieli, jak powinien wyglądać włoski znaczek pocztowy i dlatego padli ofiarami oszustwa.

AR/PAP