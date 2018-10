Prezes TSUE się nadął prawniczo

Rządy nie mogą ignorować orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - oznajmił jego prezes Koen Lenaerts. Kraj, który nie jest gotowy do podporządkowywania się orzeczeniom TSUE, „wpisuje się w proces podobny do brexitowego” - oświadczył.

Wypowiedź padła podczas wtorkowego spotkania z grupą dziennikarzy w Luksemburgu, gdzie siedzibę ma najwyższy sąd UE. W czwartek przytacza ją serwis Deutsche Welle.

Kraj, który nie stosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, stawia się poza unijnym porządkiem prawnym - powiedział Lenaerts.

Podkreślił, że TSUE to „kręgosłup, na którym opiera się cały porządek prawny UE”, dlatego każde państwo członkowskie musi przestrzegać jego decyzji zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE, wpisuje się w proces podobny do brexitowego, w proces wyjścia. To decyzja o tym, czy być, czy nie być w UE - powiedział przewodniczący unijnego sądu.