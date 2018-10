PKN Orlen na wielkim plusie

PKN Orlen odnotował 2 063 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1 603 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2 291 mln zł wobec 2 274 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 984 mln zł wobec 2 940 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30 344 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 24 730 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4 849 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 064 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 80 286 mln zł w porównaniu z 70 630 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 8 084 mln zł wobec 8 494 mln zł rok wcześniej.

Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale przez PKN Orlen, mimo słabszego otoczenia makro, potwierdzają słuszność przyjętej przez nas polityki optymalizacji kosztów, usprawniania zarządzania i wdrażania nowych projektów. Wypracowane przez nas wyniki finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych strategicznych projektów. Warto zauważyć, że po raz kolejny w segmencie detalicznym padł rekord. Miniony kwartał przyniósł w Polsce dalsze zauważalne wzrosty konsumpcji paliw. Jeśli dodamy do tego wzrost osiąganych przez nas marż paliwowych i pozapaliwowych, udowadniamy, że segment detaliczny PKN Orlen jest znakomicie przygotowany do wykorzystywania szans i trendów rynkowych. O tym, że klienci doceniają ofertę naszego segmentu detalicznego, świadczy również fakt, że w minionym kwartale udało nam się zwiększyć udziały rynkowe we wszystkich krajach, w których funkcjonuje nasza sieć stacji paliw - skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.