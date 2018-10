Kolej zrobi się cyfrowa za siedem lat

Podstawowym systemem łączności na kolei Od 2025 roku będzie cyfrowy system GSM-R. Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

Jak podał urząd, minister infrastruktury przekazał już do Komisji Europejskiej harmonogram przejścia kolei na łączność cyfrową.

Dokument zawiera harmonogram przejścia z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. „Jest to jeden z elementów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Na system ten składają się łączność GSM-R oraz sygnalizacja kabinowa ETCS. W Polsce do 2030 r. planowane jest osiągnięcie pełnej funkcjonalności ERTMS na głównych liniach kolejowych” - poinformował UTK.

Zdaniem urzędu proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz zostanie zachowana jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach funkcjonalnie wyodrębnionych z systemu kolei.

Jak podał UTK budowa infrastruktury ERTMS/GSM-R na sieci kolejowej PKP PLK powinna się zakończyć w 2023 r. W kolejnym roku system łączności cyfrowej osiągnie pełną funkcjonalność.

Z informacji przekazanych przez UTK wynika, że urządzenia radiowe w standardzie GSM-R są zainstalowane na niespełna 6 proc. pojazdów trakcyjnych. Urząd ocenia, że konieczne jest przyspieszenie procesu wdrażania GSM-R i przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotyw oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu GSM-R.

PAP, MS