Hakerzy wykradli dane pasażerów

Hakerzy włamali się do systemu hongkońskich linii lotniczych Cathay Pacific i wykradli dane 9,4 miliona pasażerów. Gdy linie poinformowały o tym, kurs ich akcji na giełdzie w Hongkongu spadł w czwartek rano o 5,65 proc.

Łupem hakerów padły imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów, narodowość oraz dane kontaktowe pasażerów Cathay Pacific. Szef tych linii Rupert Hogg podkreślił, że nie było dotąd żadnych sygnałów, iż dane te zostały wykorzystane w celach przestępczych.

Linie Cathay Pacific podkreślają, że po wykryciu włamania do ich systemu zawiadomiono policję oraz podjęto natychmiastowe działania, by zablokować dostęp hakerów do danych. Sprawcy hakerskiego włamania pozostają nieznani.

Trwa powiadamianie pasażerów, których dane hakerzy wykradli z systemu.

Krytycy zarzucają liniom Cathay Pacific, że o włamaniu do ich systemu poinformowały z wielkim opóźnieniem. Linie przyznały, że po raz pierwszy „podejrzana działalność” w ich systemie została zauważona w marcu br., a fakt hakerskiego włamania ostatecznie potwierdzono w maju. Przedstawiciele linii tłumaczą, że po zablokowaniu hakerom dostępu do ich systemu potrzeba jeszcze było dużo czasu, by dokładnie ustalić, którzy konkretnie pasażerowie i w jakim stopniu zostali dotknięci kradzieżą danych.

