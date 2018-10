PGZ wchodzi w łańcuch dostaw systemu Patriot

24 października, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola SA otrzymała od Raytheon Company zamówienie na usługę przygotowania realizacji przyszłego kontraktu dotyczącą programu WISŁA (rakietowej obrony przeciwlotniczeji przeciwrakietowej). Chodzi o kontrakt na opracowanie planów produkcji dla wyrzutni systemu Patriot

Jest to pierwsze zamówienie złożone w Grupie PGZ przez koncern Raytheon w ramach programu WISŁA. Zamówienie obejmuje swoim zakresem opracowanie wstępnego Planu Zarządzania programem jak również Planu Dojrzałości, identyfikującego ryzyka przy realizacji programu. Jego formalne zrealizowanie, oprócz wyżej wymienionych ma za zadanie również pokrycie części dotychczas poniesionych przez HSW SA kosztów związanych z przygotowaniem oferty na integrację i produkcję wyrzutni rakiet M903 systemu Patriot.

Złożenie tzw. zamówienia T&M (Time and Material) na ręce HSW SA potwierdza gotowość spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ – WISŁA do realizacji przedmiotowego programu, w tym do absorpcji offsetu, ale przede wszystkim do przyszłych zamówień w ramach realizacji dostaw systemu WISŁA do Sił Zbrojnych RP, a także włączenie w globalnych łańcuch dostaw systemu Patriot.

Kolejnym kamieniem milowym w realizacji programu będzie podpisanie kontraktu wykonawczego na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot w ramach realizacji I fazy programu WISŁA, którego podpisanie planowane jest jeszcze w tym roku.

W fazie drugiej programu zakupu systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Polska planuje pozyskać dalsze jednostki ogniowe Patriot, dookólny radar z technologią aktywnego elektronicznego skanowania fazowego (AESA) opartą na azotku galu, a także niskokosztowy pocisk przechwytujący SkyCeptor™.

W wyniku negocjacji międzyrządowych PGZ uzyska technologie i know-how pozwalające na uzyskania istotnego udziału w produkcji wyrzutni i jej komponentów. Wszystkie dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, których znaczna część powstanie w krajowym przemyśle obronnym. Takie rozwiązanie obniży również koszt utrzymania cyklu życia (ang. LCC, life cycle-cost) systemów wyrzutni, za których eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy.

Cieszymy się z podpisania dzisiejszego kontraktu. Otwiera on drogę Hucie Stalowa Wola do produkcji i integracji wszystkich 16 wyrzutni dla jednostek ogniowych polskiego Patriota. Umowa rozpoczyna także proces podpisywania kontraktów z polskimi przedsiębiorstwami, które pozyskają i zaabsorbują wiodące w świecie technologie obronne. Dzięki temu Polska będzie mogła uczestniczyć w produkcji istotnych komponentów systemu Patriot, zarówno na swoje potrzeby, jak i dla innych użytkowników Patriota. Dotrzymujemy swojej obietnicy, dotyczącej prowadzenia aktywnej partnerskiej współpracy z polskim przemysłem i transferu zdobytej przez nas wiedzy o zarządzaniu dużymi, złożonymi programami Departamentu Obrony USA. Wspólnie z Hutą Stalowa Wola i PGZ będziemy nadal pracować nad sukcesem programu WISŁA - powiedział w oświadczeniu dla mediów Wes Kremer, prezes Raytheon Company, wiceprezes Raytheon IDS.

Źródło: materiały prasowe PGZ i Rayethon