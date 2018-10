Turcja się zbroi

Instalacja rosyjskiego przeciwlotniczego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 na terytorium Turcji rozpocznie się w październiku 2019 roku - powiedział turecki minister obrony Hulusi Akar, którego wypowiedź cytuje w czwartek agencja Anatolia.

Według słów Akara władze tureckie są obecnie na etapie wyboru personelu do obsługi rosyjskiego systemu i na początku przyszłego roku osoby te zostaną wysłane do Rosji na szkolenie w tym zakresie, po czym wrócą do kraju.

Zakup przez Turcję rosyjskich S-400, które nie nadają się do zintegrowania z systemami obronnymi NATO, wzbudził niepokój w USA i innych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, dodatkowo podsycany przez obecność wojskową Moskwy na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem części państw NATO transakcja ta jest przejawem lekceważenia przez Ankarę zasad współpracy sojuszniczej. USA obawiają się, że planowane rozmieszczenie S-400 w Turcji może zagrozić bezpieczeństwu niektórych rodzajów broni amerykańskiej i innych używanych przez Turcję technologii, w tym myśliwca F-35.

Turcja obstaje przy zakupie S-400 mimo gróźb USA, że w takim przypadku może zostać objęta amerykańskimi sankcjami, a jej pozostałe zamówienia wojskowe od USA mogą zostać wstrzymane.

Władze w Ankarze twierdzą, że zachodni sojusznicy, w tym USA, nie podjęli z nimi współpracy w kwestii zwiększenia obronności, a Sojusz nie przedstawił jej korzystnej cenowo alternatywy dla rosyjskich rakiet.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan zapewnił, że więzi Turcji z NATO są nadal mocne. Kraj ten podjął też starania o sfinalizowanie zamówień sprzętu wojskowego z innymi państwami.

