Ruszyło I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

Od 2016 r. Polska przyciągnęła niemal 700 inwestycji zagranicznych o całkowitym wolumenie przekraczającym 23 mld zł, jest to skala niespotykana od lat 90-tych – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii podczas otwarcia I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą.

Dodała, że „po raz pierwszy od 200 lat Polska rozpędza się. Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. 5 proc. to jeden z najwyższych wzrostów w UE i mamy apetyt na więcej”.

Jak mówiła Emilewicz, zgodnie z opublikowanym ostatnio przez „Financial Times” rankingiem FDI, Polska jest na 4 miejscu pod względem najciekawszych rynków dla inwestycji bezpośrednich „jedna z polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych zajęła pierwsze miejsce, jako strefa przyjazna MŚP”.

Organizatorem forum jest PAIiH, jak mówili przedstawiciele Agencji, przygotowano 12 pawilonów tematycznych zaprojektowanych zgodnie z kluczem geograficznym spowoduje, iż każdy region świata zostanie profesjonalnie i merytorycznie zaprezentowany przez lokalnych ekspertów biur handlowych PAIH. Udział w Forum zgłosiło 6 tys. firm.

Obecny podczas otwarcia Tomasz Pisula, prezes PAIiH, „jesteśmy obecni na 6 kontynentach i chcielibyśmy pobudzić do inwestycji na rynkach zagranicznych tych, którzy jeszcze tam nie trafili”. Dodał, że „Polska gospodarka potrzebuje eksporterów”.

Naszą rolą jest zmitygować ryzyko z jakim MŚP mogłyby się zetknąć. Naszą misją jest dywersyfikacja polskiego biznesu za granicą – mówił Pisula.

Jeżeli ponad 70 proc. eksportu to rynek europejski, to czy nie warto rozejrzeć się szerzej tym bardziej, że dostrzegamy potencjał polskich firm. Jeżeli polskie firmy uznają, że kierunkiem ich zainteresowania jest Afryka, to my jesteśmy po to, aby ich wspierać – dodał szef PAIiH.