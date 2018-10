Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała w czwartek działania rządu na rzecz wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia. To jeden z postulatów Solidarności, której krajowy zjazd trwa w Częstochowie.

W swoim wystąpieniu podczas XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” minister Rafalska wymieniała propracownicze regulacje, wprowadzone przez rząd PiS: ustalenie stawki godzinowej, podniesienie minimalnego wynagrodzenia, likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki czy wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych.

Jeszcze jedna kwestia przy minimalnym wynagrodzeniu jest do załatwienia. Bardzo bym chciała, żeby udało się to zrobić - wyłączenie stażowego z minimalnego wynagrodzenia. Jest to niezwykle ważne, to jedna z najbardziej rażących niesprawiedliwości, która jeszcze obowiązuje. Będziemy chcieli naprawdę to zlikwidować i zmienić - zadeklarowała minister.