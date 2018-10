PKN Orlen zadowolony z detalu

W III kwartale 2018 r. PKN Orlen miał zysk netto na poziomie nieco ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost o 400 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Ale – jak twierdzą w koncernie – prawdziwe rekordy bije część detaliczna.

Nasz detal okazał się niezawodny, pobił bowiem kolejny rekord i uzyskał EBIDTA LIFO na poziomie 723 mln zł – powiedział Zbigniew Leszczyński, wiceprezes PKN Orlen.

Dobry wynik detalu bierze się między innymi ze wzrostu sprzedaży paliw oraz z rozwoju tzw. oferty pozapaliwowej. Chodzi o sklepy przy stacjach oraz o orlenowskie kafejki. O tym, że oba te rozwiązania przynoszą firmie sporo korzyści, świadczy fakt, że spośród 40 nowo otwartych kafejek część mieści się na stacjach w Niemczech, gdzie Orlen działa pod marką Star.

Czytaj także PKN Orlen na wielkim plusie

Jeśli jednak wziąć wyniki z trzech kwartałów bieżącego roku, to okazuje się, że są one gorsze niż przed rokiem. Wynik netto w tym okresie za rok 2018 to prawie 4,9 mld.

Jest to wynik niższy o 600 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim z powodu gorszych warunków makroekonomicznych – powiedział Wiesław Protasiewicz, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

Przede wszystkim chodzi o wyższą niż rok wcześniej cenę ropy naftowej (o 23 dolary na baryłce), co przełożyło się na spadek marży rafineryjnej (o 1,1 dolara na baryłce). Jako że to przerób ropy daje Orlenowi największe zyski, to owa różnica spowodowała spory ubytek w zyskach.

Jednak niższy zysk PKN Orlen nadal jest imponujący, toteż spółka ma wiele planów. Jeden z nich zakłada uruchomienie centrum badawczo-rozwojowego.

Centrum badawczo-rozwojowe to szansa na współpracę z polskimi naukowcami i polskimi uczelniami – powiedział Leszczyński.

Dodał także, że dzięki tej współpracy Orlen będzie w stanie w przyszłości zwiększać swoje marżę, a co za tym idzie – zyski.