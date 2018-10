GPW uruchomi rynek prywatny

Prywatne rynki kapitałowe na Zachodzie działają od ponad 20 lat. W przyszłym roku ma plany je uruchomić i nasza warszawska giełda. Firmy chce przyciągać inwestorami, mentoringiem i… blockchainem - czytamy w Pulsie Biznesu

Taki jest pomysł GPW na pobudzenie rynku kapitałowego. Pierwsze efekty koncepcji Private Market - jednego z filarów zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2014-22, mamy zobaczyć już w przyszłym roku.

Koncepcja jest wynikiem obserwacji związanych z rolą giełdy w życiu spółki. Obecnie wchodzimy w życie młodych spółek nieco za późno. Zapewniamy dostęp do kapitału na rynku publicznym — aby się na nim znaleźć, trzeba jednak być spółką akcyjną i spełniać odpowiednie wymogi. Teraz chcemy zaoferować wielu mniejszym, atrakcyjnym firmom dostęp do rynku prywatnego — nowego elementu naszej oferty biznesowej. Dostęp do niego będą miały także spółki działające w formie prawnej spółek z o.o. Generalnie — takie firmy, które nie mogą lub jeszcze nie chcą znaleźć się na rynku publicznym. Po powstaniu rynku prywatnego będziemy mogli obsługiwać je kompleksowo, służyć pomocą i radą na każdym etapie rozwoju — mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.