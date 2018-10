KNF zaprasza biznes do piaskownicy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uruchomiła piaskownicę regulacyjną oraz nabór na jej operatorów. Piaskownica adresowana jest m.in.: do startupów, fundacji czy instytucji finansowych, które w sposób bezpieczny chcą przetestować innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych.

Według Artura Granickiego dyrektora departamentu innowacji finansowych KNF, testy będą przeprowadzane wirtualnie oraz z udziałem realnych klientów bez możliwości zaangażowania ich środków finansowych . Oczywiście wszystko ma odbywać się pod merytorycznym nadzorem KNF.

Zgłoszenia do funkcji operatora piaskownicy będą przyjmowane do 9 listopada. To później operator rekrutuje przedsiębiorstwa zainteresowane wejściem do piaskownicy. Ilość miejsc jest nieograniczona, a w miarę zainteresowania firm, będą ogłaszane kolejne nabory.

Jak zastrzega Marek Chrzanowski przewodniczący KNF, operator musi spełniać określone wymagania m.in. kadrę doświadczoną w akceleracji i skalowaniu startupów oraz w prowadzeniu działalności nadzorowanej przez KNF.

Głównym założeniem piaskownicy jest uzyskanie niezbędnej licencji w możliwie najkrótszym czasie. Po pozytywnym zakończeniu testów i spełnieniu wszystkich wymogów,startup będzie mógł otrzymać licencję.

Praktycznie w każdym momencie firma może złożyć taki wniosek lub wycofać się z piaskownicy, bez konsekwencji, nie składając wniosków licencyjnego w ogóle. Generalnie dajemy firmie, która testuje swoje innowacyjne rozwiązanie minimum 3 miesiące, a maksymalnie 9 miesięcy, ale nie dłużej niż rok - wyjaśnia przewodniczący KNF.

KNF planuje przygotować i opublikować tzw. checklisty licencyjne, po to by każda firma przed złożeniem wniosku o zezwolenie znała zakres pytań, jakie zostaną mu zadane.

Jak dodaje Chrzanowski, piaskownica przeznaczona jest wyłącznie dla polskich firm.

W tej chwili na podstawie konsultacji, które prowadzimy, mogę powiedzieć, że zainteresowanych jest kilkanaście przedsiębiorstw -twierdzi przewodniczący KNF.

Według zapowiedzi Chrzanowskiego, wspólnie z resortem finansów przygotowywane są zmiany w prawie, pozwalające uruchomić taką piaskownicę w formie scentralizowanej.